Tyto aplikace pro iPhone a Mac získáte dnes výjimečně zdarma (21. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Hra King Soulja Run je snadná na naučení, ale je těžké ji zvládnout. Pokud uděláte jedinou chybu, hra končí. Připravte si prsty na to, abyste si ťuknutím proklestili cestu k novému vysokému skóre, až budete procházet ikonickými lokacemi.

Knight & Dragon

Knight & Dragon má vše, co by solidní hack and slash RPG mělo mít. Vytvářejte si postavu, sbírejte vzácné předměty, vylepšujte vybavení a získávejte dovednosti, které vám pomohou při plnění náročných úkolů a misí.

Původní cena: 0,99 $

