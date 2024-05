Nový iPad Pro M4 je uvnitř hotovým mistrovským dílem! Přesvědčte se sami

Nové iPady Pro se sice začaly prodávat teprve minulý týden, už nyní však za sebou mají první rozebrání do posledního šroubku. A ta ukazují, že jsou uvnitř hotovými mistrovskými díly, jak je tomu třeba i u MacBooků či iPhonů. Ostatně, že tomu tak je potvrzuje i video youtubera Phone Repair Guru, který jako jeden z prvních nový iPad Pro M4 rozebral a narazil v něm na pár zajímavostí.

Na videu jste mohli vidět jednak například to, že se do nového iPadu Pro opět dostává poměrně složitě skrze přední stranu odlepením displejem, ale taktéž třeba přesunutí Face ID a předního fotoaparátu do bočního rámečku či nasazení měděných komponentů pro zlepšení odvodu tepla do loga Applu. Za povšimnutí stojí rovněž velmi jednoduše vyměnitelný USB-C port, který je díky uchycení skrze několik standardních šroubů modulární a lze jej tedy vyměnit mrknutím oka. Právě jednoduchost výměny USB-C portu vyzdvihuje i samotný youtuber, dle kterého je u nových iPadů Pro vyměnitelnost portů nejjednodušší věcí, kterou u Apple za poslední roky viděl.

