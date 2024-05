Gurman: V těchto třech zemích se již brzy začne prodávat Apple Vision Pro

Start prodejů AR/VR headsetu Vision Pro mimo USA minimálně v prvních třech zemích klepe na dveře. Myslí si to minimálně velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, který již nedávno informoval o tom, že začne Apple prodeje headsetu po červnové WWDC postupně spouštět v celé řadě zemí. Do WWDC však dost možná čekat nebudeme. Podle Gurmana se totiž zdá, že minimálně v Singapuru, Velké Británii a Kanadě je start prodejů za dveřmi.

Zatímco v prvních dnech prodejů se Vision Pro jevil jako prodejní úspěch, nyní o něm analytici hovoří spíše jako o nemalém zklamání. „Hlad“ jablíčkářů po něm totiž poměrně rychle uhasl, jelikož se nejedná produkt s masovými možnostmi využití. Respektive, minimálně podle diskuzních fór a sociálních sítí se zdá, že jablíčkáře kromě sledování filmů či procházení internetu nespatřují v AR/VR světě v podání Applu nic tak exkluzivního, co by stálo za to pořídit si takto drahé zařízení. Malý zájem ze strany zákazníků se pak logicky odráží na nezájmu ze strany vývojářů ohledně tvorby aplikací, kvůli čemuž se Vision Pro dostává ve výsledku do pomyslného začarovaného kruhu. Absence přílivu kvalitních aplikací totiž znamená, že headset nedokáže ničím příliš zaujmout ani postupem času a tím pádem se stává neatraktivním. Zda se situace v dohledné době změní nicméně ukáže až čas.