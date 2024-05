5 důvodů, proč si postavit Smart Home a proč byste to měli udělat

Představte si, že už nikdy nebudete muset po tmě hledat vypínač, protože světla se rozsvítí automaticky, jakmile vstoupíte do místnosti. Nebo si nastavte různé světelné scény pro různé aktivity – tlumené osvětlení pro relaxaci, jasné světlo pro práci a zábavné barevné podsvícení pro večerní posezení s přáteli. S chytrým osvětlením kompatibilním s HomeKitem máte nad světlem ve svém domě naprostou kontrolu. Můžete si také vytvořit časové plány pro automatické zapínání a vypínání světel, čímž nejenže zjednodušíte svůj život, ale také ušetříte energii. Chytrá LED světla spotřebovávají oproti běžným žárovkám mnohem méně energie, a s chytrým ovládáním budete mít jistotu, že se světla zbytečně nerozsvěcují, když je nikdo nepotřebuje.

S HomeKitem od Applu si jednoduše a intuitivně propojíte chytré zařízení různých značek a budete je ovládat z iPhonu, iPadu nebo Apple Watch. V tomto článku vám představíme 5 hlavních důvodů, proč se vyplatí investovat do chytrých prvků kompatibilních s HomeKitem.

Ať už chcete uspořádat bujarou party s přáteli, nebo si v klidu vychutnat odpočinkovou hudbu u vany, s chytrými reproduktory a HomeKitem budete mít vždycky po ruce ten správný zvuk. Navíc si můžete vytvořit vlastní multiroom systém, kde budou reproduktory synchronizovaně přehrávat hudbu v celém domě. A co víc, chytré reproduktory vám můžou číst zprávy, předčítat knihy a plnit další užitečné funkce, které vám usnadní život.

Užijte si hudbu naplno s chytrými bezdrátovými reproduktory kompatibilními s HomeKitem. Přehrávejte hudbu z iPhonu, iPadu nebo Apple Music do všech reproduktorů v domě a vychutnejte si dokonalý zvukový zážitek v každé místnosti. S HomeKitem je ovládání reproduktorů hračkou – stačí pár klepnutí na displeji vašeho iPhonu a hudba se rozproudí celým domem.

Bezpečnostní kamery – klid v duši i na dálku

S chytrými bezpečnostními kamerami kompatibilními s HomeKitem budete mít vždy přehled o tom, co se děje ve vašem domě, i když nejste doma. Sledujte svůj domov v reálném čase z libovolného místa na světě na displeji vašeho iPhonu, iPadu nebo Apple Watch. Mějte vždy přehled o tom, co dělají vaše děti, domácí mazlíčci nebo co se děje na zahradě. Nastavte si upozornění na pohyb v domě a dostávejte okamžitá oznámení, pokud se v domě něco děje, i když nejste doma. S HomeKitem budete mít jistotu, že je váš domov neustále pod dohledem a v bezpečí. Navíc si můžete záznamy z kamer ukládat a prohlížet později, abyste měli vždycky k dispozici důkazní materiál v případě krádeže nebo jiného incidentu. Propojte kamery s Apple TV a sledujte je na televizi, abyste měli ještě větší přehled o dění ve vašem domě. S chytrými bezpečnostními kamerami a HomeKitem budete mít klid v duši a jistotu, že je váš domov v bezpečí.