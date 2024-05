Zajímavé aplikace pro iPhone a Mac, které dnes výjimečně stáhnete zdarma (20. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zkroťte své finance s minimalistickou rozpočtovou aplikací Cashier pro iPhone! Cashier vám pomůže jednoduše sledovat vaše příjmy a výdaje na měsíční bázi. S intuitivním ovládáním přidáte nový příjem nebo výdaj pouhým stiskem tlačítka „+“. Každé položce můžete navíc přiřadit krátkou poznámku pro lepší orientaci. Ať už utrácíte za potraviny, zábavu nebo oblečení, díky systému štítků (tagy) snadno své výdaje kategorizujete. Cashier vám pak poskytne přehledné měsíční a roční souhrny vašich financí. Můžete také nahlédnout do denních výdajů a sledovat, jak si stojíte vůči svému rozpočtu. Pro rychlé přepínání mezi měsíci stačí jednoduše přejet prstem po obrazovce. Potřebujete-li vybrat konkrétní měsíc nebo rok, jednoduše klepněte na zobrazený rok.

PlayNav je víc než jen video přehrávač – je to komplexní nástroj, který vám zpříjemní sledování videí a nabídne řadu užitečných funkcí. Zapomeňte na rušivé reklamní vložky, které kazí zážitek ze sledování. PlayNav je vybavený účinným blokovačem reklam, díky kterému si budete moci vychutnat své oblíbené kanály a videa bez jediného přerušení.

Beautiful Lines je unikátní aplikace pro Mac, která propojuje učení s relaxací. Uvede vás do světa křivek tím, že umožňuje spojovat čáry a vytvářet tak nádherné tvary. Objevujte svět matematiky zábavnou a interaktivní formou. Při spojování čar získáte intuitivní představu o tom, jak vznikají křivky. Beautiful Lines nabízí jemné a bezstresové prostředí pro učení. Pusťte ze sebe stres a užijte si uklidňující proces vytváření krásných tvarů.

iCliper – Clipboard Manager

Už nikdy neztratíte důležitou informaci zkopírovanou do schránky. iCliper je aplikace pro Mac, která posouvá práci se schránkou na další úroveň. Automaticky ukládá vše, co zkopírujete, ať už jde o text, obrázky nebo cokoliv jiného. Díky iCliperu máte svůj zkopírovaný obsah vždy na dosah ruky. Můžete si ho snadno prohlížet, spravovat a dokonce i vyhledávat. Už žádné chaotické přepínání mezi aplikacemi a snaha si vybavit, co jste vlastně zkopírovali naposledy. Intuitivní rozhraní aplikace zaručuje snadnou orientaci a rychlé nalezení potřebné informace. iCliper je skvělý nástroj pro každého, kdo chce zefektivnit svou práci a mít lepší přehled o zkopírovaných datech.

