Nové Macy pro profíky jsou v nedohlednu

Zdá se, že s představením nové generace Maců Pro a Studio cílících na profesionální uživatele je velmi daleko. Myslí si to minimálně dobře informované zdroje reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg, které se dlouhodobě ukazují jako jedny z nejpřesnějších.

Fotogalerie mac studio a mac pro lsa wwdc 9 mac studio a mac pro lsa wwdc 8 mac studio a mac pro lsa wwdc 10 mac studio a mac pro lsa wwdc 7 mac studio a mac pro lsa wwdc 5 mac studio a mac pro lsa wwdc 13 mac studio a mac pro lsa wwdc 4 mac studio a mac pro lsa wwdc 11 mac studio a mac pro lsa wwdc 3 mac studio a mac pro lsa wwdc 2 mac studio a mac pro lsa wwdc 12 mac studio a mac pro lsa wwdc 6 mac studio a mac pro lsa wwdc 1 Vstoupit do galerie

Tentokrát přišly Gurmanovy zdroje s tím, že Apple nepočítá s tím, že by Macy Pro a Studio aktualizované naposledy loni v červnu na WWDC upgradoval znovu dříve než v polovině příštího roku. Tyto stroje si tak budou muset poměrně překvapivě vystačit ještě minimálně rok s čipy M2 Ultra a to i přesto, že Apple nedávno odhalil čipy M4 a očekává se, že do konce roku na ně přejdou všechny Macy s výjimkou modelů Air a tedy i Maců Pro a Studio. Nynější generace těchto strojů tedy bude de facto na poli čipů pozadu o dvě generace, přičemž by nebylo vůbec překvapivé, kdyby v polovině roku 2025 už svět znal nové čipy Apple M5. Nicméně o to větší skok pak Macy Pro z hlediska čipů zažijí. Přeci jen, přejít na o několik generací novější čipová řešení založená na pokročilejší výrobní metodě už bude zcela určitě pocítitelné.