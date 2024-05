Jak škodí technologie našim zádům a co s tím?

V dnešním digitálním světě trávíme značnou část dne nakloněni nad displeji počítačů, notebooků, tabletů a chytrých telefonů. Tato pozice, ať už si to uvědomujeme nebo ne, má negativní dopad na naše zdraví, a to především na záda a krční páteř.

Dlouhodobé špatné držení těla může mít nepříjemné následky, a to v mnoha oblastech. Přitom ve skutečnosti stačí relativně málo k tomu, aby se hrbení zabránilo, a dokonce nám v tom mohou pomoci naše vlastní chytrá zařízení. V dnešním článku si popíšeme, jak na to.

Následky hrbení u počítače a smartphonu

Bolesti zad a krku: Prodloužené sezení v shrbené pozici přetěžuje svaly a páteř, což vede k bolestem a ztuhlosti.

Prodloužené sezení v shrbené pozici přetěžuje svaly a páteř, což vede k bolestem a ztuhlosti. Bolesti hlavy: Špatné držení těla může vést k blokování svalů a nervů v krku, což může způsobovat bolesti hlavy.

Špatné držení těla může vést k blokování svalů a nervů v krku, což může způsobovat bolesti hlavy. Únava: Nepřirozená pozice těla ztěžuje dýchání a cirkulaci krve, což vede k únavě a vyčerpání.

Nepřirozená pozice těla ztěžuje dýchání a cirkulaci krve, což vede k únavě a vyčerpání. Zažívací potíže: Hrbení může stlačovat orgány v břišní dutině a vést k trávicím potížím.

Hrbení může stlačovat orgány v břišní dutině a vést k trávicím potížím. Zhoršení nálady: Bolest a nepohodlí spojené se špatným držením těla se mohou negativně projevit i na psychice.

Jak se hrbení projevuje

Vystrčená hlava a brada tlačená dopředu

Kulatá ramena

Snížená hrudní klenba

Vypouklé břicho

Zakřivená záda v oblasti bederní páteře

Upozornění na iPhonu

Váš iPhone vám může pomoci s dosažením zdravějšího držení těla díky funkci Vzdálenost od obrazovky. Po aktivaci této funkce v Nastavení -> Čas u obrazovky -> Omezit používání -> Vzdálenost od obrazovky bude váš iPhone sledovat vaši polohu pomocí přední kamery a vibrovat, když se vaše hlava a ramena příliš přiblíží k displeji. To vám pomůže uvědomit si vaše držení těla a narovnat se. Tato funkce je primárně určena pro šetření zraku, ale zároveň prospěje i vašemu krku a zádům.

Fotogalerie iOS 17 Zdravi vzdalenost od obrazovky vzdalenost od displeje 1 iOS 17 Zdravi vzdalenost od obrazovky vzdalenost od displeje 2 iOS 17 Zdravi vzdalenost od obrazovky vzdalenost od displeje 3 iOS 17 Zdravi vzdalenost od obrazovky vzdalenost od displeje 4 iOS 17 Zdravi vzdalenost od obrazovky vzdalenost od displeje 5 Vstoupit do galerie

Správná poloha monitoru

Poloha monitoru počítače hraje klíčovou roli v prevenci bolestí zad a krku. Monitor by měl být umístěn ve výšce vašich očí, abyste se nemuseli naklánět ani dívat dolů. Vzdálenost od monitoru by měla být přibližně délka paže. To znamená, že byste měli být schopni natáhnout ruku a dotknout se displeje konečky prstů bez nutnosti se naklánět. Pokud používáte MacBook, zvažte pořízení stojánku, který vám pomůže dosáhnout optimální polohy. Stojánek by měl být dostatečně vysoký, aby zvedl displej do úrovně vašich očí.

Fotogalerie #2 M3 iMac 59 M3 iMac 58 iMac M3 2023 6 macbook air M3 modry LsA 13 macbook air M3 modry LsA 17 MacBook Pro M3 LsA 8 Vstoupit do galerie

Ergonomický nábytek

Investice do ergonomického nábytku se vám mnohonásobně vrátí v podobě zdravějších zad a většího pohodlí při práci. Ergonomická židle by měla podporovat přirozenou křivku páteře a poskytovat dostatečnou oporu pro vaše bedra a krk. Důležité je také, aby židle umožňovala nastavení výšky a sklonu opěradla a područek. Polohovací stůl vám pak umožní střídat sezení a stání během práce, což dále přispěje k prevenci bolestí a únavy.

Pravidelný pohyb

Dlouhodobé sezení v jakékoli poloze, i v té ergonomicky nejvhodnější, není pro vaše zdraví optimální. Proto je důležité pravidelně se hýbat a protáhnout se. Nastavte si časovač, který vám připomene, abyste se po určité době (např. 30 minutách) od práce zvedli a protáhli se. Můžete si také zacvičit jednoduché cviky na protažení svalů zad a krku. Existuje mnoho aplikací na iPhone, které vám s tím pomohou, například Stand Up! The Work Break Timer nebo třeba StretchMinder – Stretch & Move.

Další tipy

Dbejte na vědomé držení těla: Během dne se opakovaně zaměřujte na své držení těla a snažte se se narovnat a zatáhnout ramena dozadu.

Během dne se opakovaně zaměřujte na své držení těla a snažte se se narovnat a zatáhnout ramena dozadu. Noste pohodlnou obuv: Nevhodná obuv může vést k bolestem zad a kloubů. Noste pohodlnou obuv, která vám poskytuje dostatečnou oporu.

Nevhodná obuv může vést k bolestem zad a kloubů. Noste pohodlnou obuv, která vám poskytuje dostatečnou oporu. Dodržujte zdravý životní styl: Zdravá strava, dostatek spánku a pravidelný pohyb jsou důležité pro celkové zdraví a pohodu, včetně zdraví vašich zad.

Zdravá strava, dostatek spánku a pravidelný pohyb jsou důležité pro celkové zdraví a pohodu, včetně zdraví vašich zad. Navštivte lékaře: Pokud máte chronické bolesti zad nebo krku, navštivte svého lékaře, abyste vyloučili závažnější problémy a získali individuální rady a léčbu.

Dodržováním výše uvedených tipů a návodů se můžete vyvarovat nepříjemným bolestem a zajistit si tak zdravá záda a celkové pohodlí při práci s technologiemi. Pamatujte, že prevence je vždy snazší než léčba, proto nečekejte, až se bolesti objeví, a začněte s péčí o své zdraví už dnes.

Ergonomický nábytek a další užitečné vybavení nejen vaší pracovny zakoupíte například zde.