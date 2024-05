Recenze GaN adaptéru Swissten 35W: Skvělý výkon v kompaktním těle

Adaptérů není nikdy dost. Budete je zkrátka potřebovat vždy a všude, pokud se nechcete z nějakého důvodu oprostit od elektrických zařízení. Není-li to ale vaším úmyslem, můžete mít jeden doma, další v práci a třetí třeba na chatě. Jak již říkám v úvodu. Lepší jich mít více. Pokud má takový adaptér navíc slušný výkon, který vám kromě rychlého nabití iPhonu pomůže dobít třeba iPad či MacBook, je to jedině dobře. Swissten má samozřejmě v svém portfoliu celou řadu a je jen na vás, co u adaptéru preferujete. Swissten Travel Charger nabízí slušný výkon 35 W. V balení navíc dostanete kabel USB-C to Lightning datový kabel, 1,2m, 27W. (480 mb/s).

Obsah balení a technické specifikace

Jako obvykle produkt dorazí v bílé krabičce s červeným vzorkem. Na obalu si přečtete v podstatě základní technické specifikace a dostanete přehled o designu adaptéru a kabelu. Po otevření naleznete produkt zabalený v blistru spolu s 1,2 m dlouhým pryžovým kabelem. Co se nějakých bližších specifikací týče, tak, jak vás asi napadne, nabíječka je vyrobena z plastu. Rozměry jsou 36 x 36 x 36 mm. Chlubit se může Power Delivery technologií, čili se můžete spolehnout na vysokou rychlost nabíjení. Zajímavá též je GaN technlogie. Ta je skvělá v tom, že můžeme komponenty využívané v nabíječce přiblížit k sobě, ale zároveň nezvyšovat teplotu. Prvek zvaný nitrid galia, na kterém je tato technologie založená, zvyšuje efektivitu a účinnost nabíjení. Díky této technologii je nabíječka vysoce účinná, ale zároveň bezpečná. Též je zde přítomna ochrana proti zkratování, přepětí, přetížení nabíjení a vysoké teplotě. Zajímají-li vás konkrétní údaje o nabíjení, tak ty jsou následující:

Vstupy: 100V – 240V AC 1A, 50Hz – 60Hz

Výstupy:

USB-C: 5V DC 3A, 9V DC 3A, 12V DC 2.92A, 15V DC 2.33A, 20V DC 1.75A, Max. výkon: 35W

PPS1: 5V – 11V DC 3A, Max. výkon: 33W

PPS2: 5V – 16V DC 2.25A, Max. výkon: 35W

Resumé

Pokud hledáte skladný a výkonný adaptér, k němuž navíc dostanete kabel, jste na správné adrese. Tento adaptér od společnosti Swissten vás přijde na 499 korun.

Adaptér koupíte zde