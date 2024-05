Těchto 5 nastavení se vyplatí provést (nejen) u nového iPhonu

Získejte zpět celostránkové upozornění na příchozí hovory

Pokud je váš iPhone odemčený a přijmete telefonní hovor, zobrazí se v horní části obrazovky upozornění ve stylu banneru s malou fotografií a jménem nebo číslem volajícího a možnostmi přijmout nebo odmítnout hovor. To ale nebyla vždy výchozí možnost. V minulosti by příchozí hovory ovládly celou vaši obrazovku, když byl váš iPhone odemčený. Bylo to rušivé, to je pravda, ale také to splnilo svůj účel. Banner může být pro mnoho lidí vítanou změnou, protože je diskrétnější a umožňuje používat telefon během hovoru. Pokud však z nějakého důvodu nejste fanoušky banneru a chcete se vrátit k poutavějšímu celostránkovému upozornění, přejděte do Nastavení -> Telefon- > Příchozí hovory a klepněte na Na celé obrazovce.