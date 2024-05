Recenze kabelu Spello 3v1: Povinná výbava každého správného jablíčkáře

Máte rádi univerzální příslušenství, které vám dokáže usnadnit život? Pak by vás mohly následující řádky líbit. Do redakce nám totiž na testování nedávno dorazil univerzální nabíjecí kabel Spello 3v1 a jelikož mi již nějakou chvíli dělá společnost, je na čase, abych vás seznámil s tím, co vám vlastně dokáže nabídnout. Málo toho totiž rozhodně není!

Technické specifikace, zpracování a design

Jak už jste určitě pochopili z titulku, kabel Spello 3v1 je trojitý kabel, který má na jednom konci USB-C, na druhém pak kabely USB-C, Lightning a magnetický puk pro Apple Watch. Super je pak to, že USB-C podporuje Power Delivery a nabízí výkon až 100W. Co se týče Lightningu, ten nabízí maximálně solidních 10W a magnetický puk pro Apple Watch pak 2,5W. Zatímco tedy USB-C lze k rychlonabíjení iPhonu využít bez problému (stejně jako k nabíjení MacBooků, iPadů či jiných zařízení), v případě Lightningu je třeba počítat s tím, že z něj rychlonabíjení nevykřešete, stejně jako tomu je u puku pro Apple Watch. USB-C má pak ještě další pozitivum a to konkrétně podporu přenosu dat až rychlostí 480 Mb/s.

Kabel je vyroben z kombinace hliníku, nylonu a PVC, přičemž k dispozici je v černé barvě s úpletovým tělem. Délka kabelu je 1,2 metru, hmotnost pak příjemných 110 gramů. Z hlediska designu si pak troufnu říci, že se jedná o moc pěkný kousek. Černý úplet v kombinaci s černými koncovkami kabelů a magnetickým pukem totiž vypadá opravdu hezky, stejně jako černý „rozbočovač“, do kterého vstupuje jeden kabel a vystupují z něj na druhé straně hned tři. Mimochodem, tento rozbočovač je vybaven malou zeleně svítící diodou, která signalizuje probliknutím započetí nabíjení zařízení. Vyroben je z hliníku stejně jako koncovky kabelů či tělo magnetického puk, přičemž kryje jej černý matný povrch. Právě s ohledem na prvotřídní design a bezchybné zpracování se nebojím říci, že kdyby přede mě někdo tento kabel položil s tím, ať si tipnu jeho cenu, nebál bych se „vystřelit „vystřelit od boku“ klidně i tisíc korun a výš. O to víc mě překvapilo, když jsem zjistil, že kabel Spello 3v1 stojí necelých 700 Kč.

Testování

Abych byl upřímný, na funkčnost kabelu Spello 3in1 jsem byl opravdu zvědavý, protože ze srdce nenávidím, když s přítelkyní vyrazíme někam přes noc a já kvůli tomu musím s sebou sbalit několik kabelů pro nabíjení elektroniky. S přechodem iPhonů z Lightningu na USB-C se sice počet potřebných kabelů snížil ze tří na dva, i tak na to ale člověk musí myslet a když náhodou na jeden či druhý kabel zapomene, problém je na světě. Řešení, které Epico stojící za příslušenstvím Spello zvolilo, mě proto zaujalo už „na papíře“ a musím říci, že má poměrně velká očekávání naplňovalo i při testování. Proč? Jednoduše proto, že funguje přesně tak, jak je třeba.

Abyste využili kabel naplno, je samozřejmě třeba jej připojit k adaptéru, který bude schopen dodat výkon, jenž pro nabíjení či napájení vaší elektroniky potřebujete. Jinými slovy, pokud chcete nabíjet maximální rychlostí přes Lightning, magnetický puk pro Apple Watch a USB-C, hypoteticky potřebujete 125W adaptér. Pravdou ale je, že naplno kabel vytíží valná většina z nás jen stěží. Například chcete-li co nejrychleji nabít iPhone 15 Pro, stačit vám k tomu bude 27W adaptér, jelikož tyto modely podporují maximálně 27W kabelové nabíjení. V kombinaci s 10W pro Lightning a 2,5W pro Apple Watch se tedy dostáváme na nějakých zhruba 40W. Podobně výkonný adaptér by vám pak stačil třeba i pro nabíjení MacBooku Air, jelikož k tomu dostanete taktéž v základu 30W nabíječku.

Pro co nejlepší otestování kabelu jsem skrze něj nabíjel spoustu nejrůznějších produktů, které jsem měl zrovna po ruce počínaje MacBooky Air M1 a M2, pokračujíc přes iPhone 8 Plus, SE 2, 15 a 15 Pro či pouzdra pro AirPods, AirPods Pro, ovladač k Apple TV či iPad (2018) a konče Apple Watch Series 3, 6 a 9. Ve valné většině případů jsem pak nabíjel dvě či tři zařízení naráz, přičemž ani v jednom z testů jsem se nesetkal například s výpadky nabíjení či čímkoliv podobným, co by celý nabíjecí proces jakkoliv znepříjemnilo. Zkrátka a dobře, vše fungovalo přesně tak, jak mělo, což je rozhodně super. Univerzální spolehlivý kabel s líbivým designem a dobrou cenou totiž člověk v nabídce hledá stěží.

Resumé

Musím říci, že ačkoliv není recenzování kabelů a obecně příslušenství tohoto typu úplně mou nejoblíbenější disciplínou, zde jsem si testování opravdu užil. To proto, že se jedná o kousek, který mi dává opravdu smysl, má skvělé technické specifikace a zároveň je designově prostě super. Pokud tedy sháníte velmi univerzální kabel, díky kterému budete moci nechat klidně dva další kabely pro nabíjení doma, právě jste jej našli! Spello 3v1 stojí opravdu za to, o čemž ostatně svědčí i to, že jej ani já už do Epico nevrátím, ale stane se nenahraditelnou součástí mé výbavy.

Slevový kód

Pokud vás kabel Spello 3v1 zaujal, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu spello20 jej totiž může 10 nejrychlejších z vás získat o 20 % levněji – tedy za 559 Kč namísto obvyklých 699 Kč.

Zkopírovat

Kabel můžete zakoupit zde