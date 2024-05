Mělo by nám vadit, že nás sledují reklamy?

Vím, že první, co si každý řekne, je, že tento článek píšu logicky tak, jak jej píšu, protože posledních 15 let vše, co mám, zaplatila reklama. Ano, reklama živí mé weby, platí lidem okolo mě a živí samozřejmě i mou rodinu. Na druhou stranu vzhledem k povaze webů, které mám, nemusím až tak řešit cílení reklamy, jako to musí dělat například Seznam.cz, kde se sejde směs návštěvníků bez ohledu na to, jaké zařízení mají v ruce, kolik jim je let a o co se zajímají.

Sám jsem v pozici konzumenta obsahu a často na mě vyskakují cílené reklamy, které jsou zaleženy na informacích ať už z cookies nebo různých profilů na sociálních sítí a tak dále. Že by mi to někdy vadilo? S tím jsem se osobně nesetkal. Reklamním spoelčnostem, webům a zadavatelům inzerce jste totiž vy osobně a já osobně zcela ukradeni. Vy nejste Roman Zavřel, Petr Novák nebo Fantišek Omáčka, ale jste jen záznam v databázi, který nemá žádné jméno a nemá žádnou adresu v reálném světě. To, co je zajímá, je, že vědí, že tento záznam miluje například tenisky a rád si kupuje nové Nike.

Když to vědí, mohou vám nabídnout, abyste si kupovali nejen Nike, ale také další značky a mohou vám ukázat, že někdo jiný nabízí jiné a možná zajímavější tenisky. Mohou vám ukázat, že jsou jiné obchody, kde si své nové boty můžete koupit a mohou se o vás ostatní inzerenti doslova a do písmene prát. Tato bitva pak probíhá v rámci placení za CPT nebo přímo za PPC, tedy za zobrazení nebo za proklik. Jednoduše řečeno, kdo dá víc peněz, toho reklamu uvidíte.

Pokud zakážete, aby vás webové stránky sledovaly, máte na to samozřejmě právo, ovšem jediné, co tím získáte, je, že společnosti zadávající inzerci nebudou řešit, zda jste kluk nebo holka a zda máte rádi tenisky nebo dámské vložky. Najednou tak hrozí, že se vám místo tenisek budou ukazovat právě informace o tom, že nové vložky sají lépe než kdykoli předtím. Ano, budete mít dobrý pocit z toho, že vás nikdo nesleduje, i když i toto je velmi spekulativní, protože vlastně není v podstatě možné nijak zjistit, na základě čeho se vám nyní ukázala reklama na tenisky nebo na vložky. Pokud však přijmeme to, že skutečně v momentě, kdy zakážete cookies nebo jiné formy sledování, skončí jakékoli zjišťování toho, co na internetu sledujete, jediné, co tím získáte, je, že uvidíte reklamy na věci, které vás vůbec nezajímají.

Co považuji za zcela mimo realitu, je fakt, že si některé weby nechají za to, že vám ukáží nerelevantní reklamu platit. Nechápu, proč by měl někdo platit za to, že neuvidí relevantní reklamu, ale stejně uvidí nějakou reklamu. Je samozřejmě každého věc, za co platí, ovšem platit zrovna za tuto službu mi osobně přijde jako něco, co nelze chápat, tedy alespoň já to nechápu. Otázkou tedy je, zda nám to „sledování“ má nebo nemá vadit.

Záleží samozřejmě na tom, o jakém sledování se bavíme, ovšem pokud jde skutečně jen o to, že se vám ukazují reklamy na to, co vás zajímá a ne na to, do čeho zrovna inzerent investoval v rámci kampaně, nevidím v tom problém. Pro weby jakou jsou ty, jenž provozuje Text Factory, je vlastně jedno, zda cookies povolíte nebo ne, protože se jedná o zájmové weby, které vám stejně tak nějak z principu budou ukazovat reklamy na to, o čem vlastně jsou. Problém to představuje pro weby, na které chodí každý bez ohledun na jeho zájmy. I tak mají však tyto weby kategorie a tak když budete v sekci Auto/Moto, pravděpodobně uvidíte reklamu na auto, protože se zkrátka zajímáte o auta, když budete v sekci Dámy, můžete tam najít ony hygienické pomůcky. Za mě tedy boj proti nějaké cílené reklamě je tak trochu mimo mísu. Navíc cílit reklamu je stále možné bez toho, aniž by vás někdo sledoval a to právě díky kategoriím webů.