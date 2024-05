Tyto aplikace pro iPhone a Mac stáhnete dnes výjimečně zdarma (17. 5. 2024)

Aplikace zdarma pro Mac

VRPlayer Plus

VRPlayer Plus je propracovaný VR video přehrávač pro Mac, se kterým si vychutnáte virtuální realitu na maximum. Zvládá 2D i 3D videa a vtáhne vás do světa 180° a 360° panoramatických zážitků. Ať už máte gamepad od Playstationu, Xboxu nebo jiného výrobce, VRPlayer Plus s ním spolupracuje. Navíc si můžete upravit citlivost ovládání pro dokonalé pohodlí. Nemáte gamepad? Nevadí. VRPlayer Plus nabízí intuitivní ovládání pomocí klávesnice a myši pro přehrávání, centrování obrazu a jeho zvětšování. Navíc si můžete nastavit rychlost přehrávání podle potřeby, přiblížit si detaily díky funkci zvětšování a mít neustálý přehled díky ukazateli průběhu videa. Samozřejmostí je i ovládání zvuku přímo v přehrávači. A co teprve možnost přizpůsobit si ovládání gamepadu? Přiřaďte tlačítka akcím, jako je úprava hlasitosti, jasu nebo rychlosti přehrávání, a vytvořte si vlastní VR ovládací centrum. Ať už dáváte přednost světlému nebo tmavému režimu, VRPlayer Plus se vám přizpůsobí. S širokou škálou funkcí a podporou různých formátů se VRPlayer Plus stává ideální volbou pro každého, kdo chce na svém Macu objevovat kouzlo virtuální reality.

Původní cena: 8,99 $

Aplikaci VRPlayer Plus stáhnete zde.