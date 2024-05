Herní pecka Dragon Age: Inquisition je nyní ke stažení zdarma!

Milovníci kvalitních RPG her z fantasy světa, jásejte! Na Epic Games Store se totiž nyní rozdává zcela zdarma jeden z klenotů posledních let ve formě Dragon Age: Inquisition a to rovnou v Game of the Year edici. Pokud jste tedy milovníky RPG žánru a her podobných například Zaklínači, máte na víkend vystaráno.

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition je akční RPG od studia BioWare. Trailer ukazuje bohatý svět Thedas, kde hráči vedou Inkvizici proti nadpřirozeným hrozbám. Hra kombinuje taktický boj s hlubokým příběhem a důrazem na rozhodování hráčů. Výpravné prostředí a různé frakce tvoří komplexní politické intriky. Edice obsahuje všechna DLC, což rozšiřuje zážitek o další hodiny obsahu. Postavy mají propracované příběhy a vývoj. Grafika a hudba přispívají k pohlcující atmosféře. Hra byla vysoce oceněna za svou hloubku a komplexnost. Je to skvělý zážitek pro fanoušky fantasy a RPG.

A o to víc potěší, že je až do příštího čtvrtka 16:59 na Epic Games Store ke stažení zcela zdarma. Samozřejmě pak platí, že pokud si ji v tomto období přidáte do své herní knihovny, už v ní zůstane navždy. I kdybyste si tedy titul nyní zahrát nechtěli, stojí za to si jej minimálně zajistit právě přidáním do herní knihovny. Jen počítejte s tím, že si zahrajete pouze na počítačích s Windows.

Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition můžete zdarma stáhnout zde