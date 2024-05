Slovenský iStores otevře v pátek novou prodejnu, láká na Apple produkty za nesmyslně nízké ceny

Komerční sdělení: Na pátek 17. května (17. 5.) si slovenský iStores přichystal další velkou událost. V OC Optima Košice se totiž chystá přesně v 9:00 otevřít svou novou prodejnu a jak se u podobných příležitostí sluší a patří, pro první návštěvníky si přichystal parádní doprovodný program ve formě slev (nejen) na Apple produkty, ale třeba i soutěži o poukázky v hodnotě 100 €.

Zajímají-li vás slevy, vězte, že například iPhone 13 bude možná v pátek na prodejně zakoupit za pouhých 549 €, iPhone 14 za 649 € a iPhone 15 za 749 €. Co se týče Apple Watch, i na ty se ve slevách samozřejmě myslelo. Model SE pro vás bude k dispozici od 229 €, Series 9 od 379 € a Apple Watch Ultra 2 od 799 €. Velmi lákavé jsou ale třeba i slevy na AirPods, které budou díky nim dostupné už od 89 €, stejně tak na 4pack AirTagů takatéž za 89 € či na iPady a MacBooky. Na oslavu otevření obchodu ale budou zlevněny třeba i reproduktory Harman Kardon, sluchátka JBL či nabíječky ZENS. A pokud si u iStores něco v průběhu dne slavnostního otevření koupíte, můžete se zapojit do soutěže o 3 poukázky v hodnotě 100 €. Zkrátka a dobře, je o co stát!

Veškeré informace o otevíračce nové prodejny naleznete zde