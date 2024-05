Proč se iPad Air jmenuje Air, když je tlustší než iPad Pro

Společnost Apple uspořádala počátkem tohoto měsíce krátkou mimořádnou Keynote, která byla zaměřená výhradně na nové iPady a novou Apple Pencil. Určitě jste si vy při představování nových jablečných tabletů stihli všimnout, že nový iPad Pro je vůbec poprvé ve skutečnosti tenčí a dokonce i lehčí než iPad Air. Tato skutečnost může vést k zamyšlení nad tím, co vlastně dnes pro společnost Apple znamená označení „Air“.

V novém rozhovoru s Arunem Mainim nabídl vysvětlení Greg Joswiak, senior viceprezident celosvětového marketingu společnosti Apple. Joswiak v rozhovoru uvedl, že cílem iPadu Air je zpřístupnit funkce, které dříve patřily výhradně iPadu Pro, za nižší cenu: „Samozřejmě, nebudete měnit názvy produktů podle toho, jak se mění jejich tloušťka. Ale iPad Air se vlastně vyvinul jako produkt v řadě iPadů, který přináší dříve profesionální funkce iPadu Pro za ještě dostupnější cenu. Například tento model dostal čip M2, který dříve patřil iPadu Pro, a nyní je k dispozici také v iPadu Air. A stejně tak 13″ velikost, kterou byste mohli považovat za profesionální funkci, se nyní dostala do mainstreamové cenové kategorie.“

Z pohledu Applu tedy Joswiak popisuje řadu iPadů takto:

iPad 10: „To je základní funkcionalita iPadu. Jsou to věci, které na iPadu milujete, za velmi dostupnou cenu.“

iPad Air: „iPad Air přináší dříve profesionální funkce iPadu Pro za dostupnější mainstreamovou cenu.“

iPad Pro: „Je to o posouvání hranic, nejen toho, co iPad dokáže. V případě displeje Ultra Retina XDR, který jsme použili, jde o nejlepší displej na světě, tečka. Ten jinde nedostanete. Jde o neustálé posouvání hranic, aby to byl nejlepší možný iPad, a snad pak časem uvidíte, jak se tyto funkce postupně přesouvají do dalších modelů v řadě.“

Označení „Air“ v názvu iPadu Air tak podle Applu neznačí nutně nejtenčí a nejlehčí model v řadě, ale spíše produkt, který přináší dříve exkluzivní funkce iPadu Pro za dostupnější cenu. iPad Air tak slouží jako jakýsi most mezi základním iPadem a špičkovým iPadem Pro, a to jak z hlediska funkcí, tak i ceny.