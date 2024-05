Až o 50 % více bezpečí: Cybex představuje pokračovatele nejbezpečnější autosedačky v historii

Tisková zpráva: Existuje lepší známka než jednička, pokud jde o design, bezpečnost a funkčnost dětských autosedaček? Pro lídra v oblasti dětské bezpečnosti jednoznačně ano. V roce 2021 uvedla značka CYBEX založená českým podnikatelem Martinem Pošem na trh první dětskou autosedačku s integrovaným celotělovým airbagem, která okamžitě získala v nezávislých testech německého autoklubu ADAC a organizace Stiftung Warentest – špiček nezávislého testování v Evropě, s nimiž spolupracuje například i český dTest – ocenění vítěze testu s bezprecedentním celkovým hodnocením 1,5 „velmi dobrý“. Nyní jde společnost ještě dál a představuje dosud nepřekonaný vrchol svých inovací: nový model airbagové autosedačky Anoris T2 i-Size.

Dětská bezpečnost na silnici: Budoucnost patří airbagům

Autosedačka Anoris T2 i-Size pro děti od 15 měsíců do 7 let zajišťuje stejně jako její předchůdce komplexní bezpečnost v každé fázi cesty. „Airbagy chrání dospělé pasažéry ve vozidlech již desítky let. Staly se nepostradatelným bezpečnostním prvkem, takže je dnes prakticky nemožné koupit automobil bez airbagů,“ upozorňuje zakladatel společnosti CYBEX Martin Poš. „Proto pro nás bylo naprosto logické vyvinout celotělový airbag na míru dětské postavě, který by v autě poskytoval maximální bezpečí i malým pasažérům. Zejména proto, že studie o bezpečnosti dětských autosedaček ukazují, že přibližně 80 %[1] rodičů nechává své potomky cestovat v autě po směru jízdy i ve věku nižším než dva roky, což snižuje jejich bezpečí přibližně o 50 %.“

Technologie airbagu integrovaná v autosedačce Anoris T2 i-Size poskytuje v případě čelního nárazu až o 50 % vyšší bezpečnost než běžné dětské autosedačky s pětibodovým systémem pásů[2], které jsou umístěny po směru jízdy. V případě autonehody se airbag během několika milisekund nafoukne a vytvoří kolem airbagového pultu tvar písmene C, který optimálně chrání také hlavu a krk. Síla nárazu je rovnoměrně rozložena přes celé tělo a dítě zůstává bezpečně na místě.

Bezpečí, které vydrží déle

„Ve společnosti CYBEX se nebojíme zpochybňovat status quo, a to ani tehdy, když jsme nový standard stanovili my sami,“ zdůrazňuje Martin Poš. Oproti staršímu modelu tak nová autosedačka Anoris T2 i-Size umožňuje převážet děti ještě o rok déle, tedy až do 7 let, a to v pozici po směru jízdy. Tato pokračovací autosedačka tak dítěti vydrží zhruba o tři roky déle než jiné běžné modely pokračovacích autosedaček.

Volnost pohybu a větší prostor pro nohy

Vedle bezprecedentní bezpečnosti se novinka Anoris T2 i-Size pyšní také vylepšeným ergonomickým designem. Dětská autosedačka je vybavena airbagovým pultem se systémem zabezpečení One-Click na jedno zacvaknutí, přičemž pult je menší než u jejího předchůdce. Jelikož airbagový pult udržuje na místě distanční podložka, dítě tak na bříšku nenese žádnou váhu. Díky tomu nový model zaručuje vyšší úroveň pohodlí a navíc usnadňuje nastupování a vystupování.

O společnosti CYBEX

Bezpečnost, inovace a životní styl jsou ve společnosti CYBEX vždy na prvním místě. Přední značka dětského zboží vyvíjí již od roku 2005 produkty, které přináší do každodenního života rodičů a jejich dětí více pohodlí a bezpečí. CYBEX je držitelem více než 500 ocenění za špičkovou bezpečnost a design, za což vděčí i svému unikátnímu inovačnímu principu D. S. F. – pod zkratkou se skrývá jedinečná kombinace osobitého designu (Design), nejvyšších bezpečnostních norem (Safety) a chytrých funkcí (Functionality). V roce 2014 se německá firma CYBEX spojila s Goodbaby International Holding Limited.