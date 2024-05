Podpisy nerozdávám, podepsán Steve Jobs

Tim Cook, Phill Schiller, Luca Maestri, Craig Federighi. S těmi všemi se mi podařilo udělat si v loňském roce na WWDC selfie, ovšem na žádost o podpis všichni reagovali odmítavým způsobem. Lidé ve vedení Applu se zkrátka podepisují jen velmi, ale opravdu velmi výjimečně a tato firemní politika vznikla dřív, než vůbec začali výše uvedení v Applu pracovat. Steve Jobs se zkrátka nerad podepisoval. Samozřejmě se ale pár podpisů Steva Jobse dochovalo a ty mají obrovskou hodnotu pro sběratele. Ten vůbec nejdražší se vydražil za částku 479 939$ a není se vůbec čemu divit. Nejedná se totiž o ledajaký podpis.

Na jaře roku 1983 dorazil do společnosti Apple Computer Inc. dopis adresovaný samotnému Stevu Jobsovi. Jistý pan Varon v něm vzdával hold veškerým úspěchům Applu a Jobse samotného a požádal v něm o podpis. Steve měl zřejmě velmi dobrou náladu a tak poslal zpět klasickou poštou odpověď. „Jsem poctěn, že mi píšete, ale obávám se, že podpisy nerozdávám.“ Tím by vše mohlo skončit, ovšem Steve se pod tuto větu vlastnoručně podepsal a podepsal tak vlastně to, co napsal. Tento zřejmě nejvtipnější podpis Steva Jobse je dnes tím vůbec nejcenějším, pokud se nebavíme o zakladatelských listinách Applu, které se však v aukci nikdy neobjeví.