Obchody o svátcích 2024: Budou mít obchody zítra otevřeno?

Obchody o svátcích 2024 a to, jak si na nadcházející svátek 8. května nakoupíme zajímá jako již tradičně mnoho lidí. To proto, že nynější systém rozlišování svátků na velké a malé, podle čehož se řídí to, zda musí mít daný obchod ve svátek zavřeno či nikoliv, je pro mnohé lidi velmi matoucí a tak před každým svátkem zjišťují, zda bude možné v tento den standardně nakoupit či nikoliv. Jak to tedy bude zítra?

Obchody 8. května

Zatímco Svátek práce z minulého týdne obchody nezavřel, na Den vítězství, který se slaví 8. května, je na tom úplně jinak. Jedná se totiž o velký státní svátek, pro který platí, že prodejny nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno. Zítra si tedy nakoupíte jen stěží – konkrétně buď v menších obchodech, nebo na místech se zvýšenou koncentrací lidí (například obchody na nádraží a tak podobně). Zavřeno dále nemusí mít lékárny nebo třeba benzínky.