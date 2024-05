Skvělé aplikace pro iPhone a Mac, které jsou dnes výjimečně zdarma (3. 5. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Clipboard History: Clipsy

Clipsy je chytrý správce schránky, který ukládá vše, co zkopírujete, ať už jde o text, obrázky, odkazy nebo jiné soubory. Můžete si tak snadno prohledat historii schránky a najít přesně to, co hledáte, i když jste to zkopírovali před hodinami. Udrží v paměti až 9999 záznamů ze schránky, nabízí možnost zobrazení náhledu zkopírovaného souboru, rychlé vyhledávání a spoustu dalšího.

Fotogalerie #5 Hour Blocks 4 Hour Blocks 3 Hour Blocks 2 Hour Blocks 1 Vstoupit do galerie

Původní cena: 6,99 $

Aplikaci Clipboard History: Clipsy stáhnete zde.