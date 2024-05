Tyto aplikace pro iPhone byste si měli rozhodně vyzkoušet

That Word

That Word je zábavná a edukativní hra pro iPhone, která vám pomůže rozšířit si slovní zásobu a zlepšit své jazykové dovednosti. Hra nabízí širokou škálu herních režimů a aktivit, které vás zabaví a zároveň pomohou učit se nová slova. That Word je jednoduchá, nenáročná hra na hledání slov. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů tím, že napíšete co nejvíce slov ze šesti náhodně vybraných písmen. Každá sada šesti písmen může hláskovat alespoň jedno šestipísmenné slovo – abyste mohli pokračovat do dalšího kola, musíte jedno z těchto šestipísmenných slov najít dříve, než se vyčerpá čas.

Fotogalerie #3 That Word 1 That Word 2 That Word 3 That Word 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci That Word stáhnete bezplatně zde.

Later

Later vám umožní uspořádat všechny důležité články. Důležité odkazy můžete označit, označit je pro lepší kategorizaci a dokonce je uložit offline, abyste si je mohli přečíst na cestách, když nemáte připojení k síti. Later umožňuje tak přenést odkazy ze služeb, jako je Pocket, Instapaper, GoodLinks a další. Stačí přejít do nastavení aplikace Later a klepnout na možnost importu.

Aplikaci Later stáhnete bezplatně zde.

https://apps.apple.com/us/app/later-save-links-for-later/id1507396839