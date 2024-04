Safari se v iOS 18 dočká nálože novinek! Známe detaily

Chystaný iOS 18 se začíná jevit čím dál tím zajímavěji. Čím dál tím víc úniků informací jej totiž prezentuje coby jednu z nejzajímavějších aktualizací posledních let, přičemž v tom samém světle mluví i zdroje portálu AppleInsider, které nyní vynesly detaily o vylepšeních pro Safari.

Podle výše zmíněného portálu má Apple v iOS 18 se Safari poměrně velké plány. Počítá se mimo jiné se zásadním přepracováním nabídky ovládacích prvků pro adresní řádek Safari, který by měl různě pospojovat a vylepšit řadu starých a nových prvků a nástrojů pro ovládání stránek. Vše by přitom mělo být na jednom místě a tedy pro uživatele lépe dostupné. Mezi nové prvky má pak patřit takzvané Inteligentní vyhledávání, které má být schopné identifikovat témata a klíčové fráze na dané webové stránce a na jejich základě vygenerovat pomocí AI její souhrn tak, aby danou stránku dokázal uživatel rychleji prozkoumat. Zdá se tedy, že se Apple snaží do jisté míry okopírovat AI funkce Samsungu ohledně sumarizace webů.

Další novinkou má být jakýsi „Web Eraser“, který má uživateli umožnit odstranit určité prvky z webové stránky jako například obrázky, videa a údajně i některé reklamy. Ve výsledku by se tedy mělo jednat o jakousi pokročilou čtečku webů, která bude uživatelsky zajímavě nastavitelná a navrch synchronizovaná napříč všemi Apple zařízeními. Uživatel si tedy na jednom nastaví to, jak má daný web vypadat, a ten samý web bude automaticky tímto způsobem zobrazován i na všech jeho ostatních zařízeních. Samozřejmostí je pak to, že si bude Safari všechny tyto změny pamatovat a jakmile uživatel danou stránku ukončí a poté opět obnoví, načte se předešlé nastavení.

Obecně se tedy měl Apple u Safari v iOS 18 zaměřit na uživatelskou přívětivost prohlížeče spolu s řadou možností přizpůsobení a taktéž na maximální možné zjednodušení konzumace webového obsahu právě skrze Safari. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že ne všechny tyto novinky musí být představeny hned na WWDC, potažmo dostupné v prvních verzích iOS 18 a dalších systémů. Přeci jen, dost často se stává, že na WWDC ukáže Apple jen své budoucí plány, které následně do systémů dávkuje dalších pár měsíců.