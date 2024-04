Nejlépe utracených 220 000 Kč? Rozhodně za robotického psa s plamenometem!

Že si za peníze nejde koupit štěstí a spokojenost? Jak se to vezme. Pokud vám totiž ke spokojenosti stačí robotický pes s plamenometem na zádech, pak se za peníze spokojenost koupit opravdu dá. Právě takovouto šílenost totiž nyní začíná prodávat americká společnost Throwflame.

Její robotický pes s plamenometem na zádech nese název Thermonator, vychází na 9420 dolarů a vypadá doslova a do písmene jako z videohry či filmu zasazeného do vzdálené budoucnosti. Váží 30 kilogramů, dokáže se orientovat pomocí laserů, je na dálku ovladatelný přes smartphone a jak asi čekáte, dokáže z plamenometu na zádech vyslat ohňovou salvu až do vzdálenosti 9 metrů. Plamen je vytvářen zapálením proudu benzínu skrze plazmový oblouk a minimálně podle záběrů, které sdíleli tvůrci této šílenosti, se rozhodně o žádnou malou jiskřičku nejedná.

Pokud se ptáte na to, proč byste si sakra měli podobnou šílenost domů pořídit, uklidníme vás – ani my totiž neznáme odpověď. Dle tvůrců je nicméně toto zařízení skvěle využitelné třeba pro vyklízení pozemků, likvidaci námrazy a tak podobně. O to vtipnější je pak fakt, že tvůrci nabízí hromadné slevy pro „specifické zakázky pro jednotlivé vládní agentury“, takže je i jim zcela určitě jasné, že například bezpečnostní složky námrazu ze silnic tímto robopsem asi odstraňovat nebudou.