I firma si zaslouží jarní úklid. Nejen na povrchu, ale i digitálně.

Začněte s vhodným nástrojem

Na tužku a papír zapomeňte, ty potřebovat nebudete. Obejdete se dokonce i bez Excelu nebo Google Docs. Kouzelný nástroj, který se o kýžený pořádek postará, se jmenuje ekonomický software. Zvládne sklady, účetnictví, cenotvorbu i správu kontaktů. K tomu poskytne přehled o financích i zakázkách a přes API na něj napojíte appky, klíčové pro váš byznys.

„Flexi řeší vydané a přijaté faktury, mzdy, DPH, kontakty. A dává celkový přehled o tom, jak si firma ekonomicky stojí,“ popisuje Michal Horák, spoluzakladatel studia PeckaDesign, které se zabývá vývojem e-shopů.

Zahoďte ruční práci

Klíčovým slovem je tedy „přehled“ – jeden zadaný údaj díky chytrým algoritmům navazuje na další a výsledkem není nic jiného než automatizace. Vy se tak nemusíte o nic starat, jen čas od času zkontrolovat a rozhodnout, jaké činnosti, služby a produkty posílit, nebo je naopak opustit. Nápovědu vám poskytnou čísla – kdykoli a kdekoli (účetní program v ideálním případě běží online a je tak dostupný nejen na počítači, ale také v mobilu nebo tabletu) si zobrazíte firemní cash flow, zisk či ztrátu.

„Flexi je pro nás nejužitečnější v tom, že nemusíme vést složité evidence a tabulky, ani archivovat tištěné dokumenty. Kdykoliv je potřeba, vše najdeme v systému,“ potvrzuje designérka Anna Marešová, která pod značkou Whoop·de·doo navrhuje erotické pomůcky.

Na informačním systému dále oceňuje, že cyklus každého zboží má k dispozici na pár kliků. „Jsme schopní si díky Flexi spočítat cenu každé položky, kterou musíme nejen poptat, ale i objednat, přijmout a následně zaskladnit. Provázanost dokladů je nedocenitelná,“ dodává.

Naučte se znát své zákazníky

A jak si udělat pořádek v obchodních kontaktech? Ideálně je rozřadit podle typu spolupráce nebo způsobu komunikace a podle toho k nim přiřadit konkrétní detaily – adresu, bankovní spojení, počet dnů splatnosti, přehled dodávaného zboží a jeho rezervace a další.

