Apple pustil na iPhone svlékací aplikace! Teď je rychle maže

Zdá se, že umělá inteligence začíná Applu přidělávat práci na čím dál tím více frontách. Nejenže nyní intenzivně pracuje na vývoji AI funkcí pro své operační systémy, ale nově musí v App Store důkladněji kontrolovat to, zda AI aplikace vytvořené vývojáři nelze zneužit k něčemu, co je proti jeho pravidlům. Přesně na to ostatně narazil i nyní, přičemž jeho reakce byla nemilosrdná.

Určitě jste v posledních měsících narazili na internetu na nejrůznější články o takzvaných svlékacích aplikací, které umožňují nahrát fotku oblečené osoby, kterou následně pomocí pokročilých algoritmů svlečou – respektive vygenerují pomocí AI obrázek nahého těla, které napojí k hlavě a zbytku odhalených částí osoby. Přestože jsou tyto aplikace tvrdě kritizovány a některé země je dokonce začínají řešit na vládní úrovni coby nelegální, vývojářům se podařily tyto aplikace propašovat do App Store pod záminkou aplikací pro generování umění. Co naplat, že na sociálních sítích v čele s Instagramem ty stejné aplikace propagovali „natvrdo“ jakožto svlékací a uživatele vybízeli k tomu, aby si je stáhli a vyzkoušeli svléknout své okolí.

Poměrně zajímavé je jak to, že se Applu nepodařilo při kontrole tyto aplikace zachytit a tedy že je do App Store nakonec vpustil, ale taktéž to, že když začala o těchto aplikacích informovat zahraniční média, která jej následně požádala o komentář, k celé záležitosti se zprvu vůbec nechtěl vyjádřit. Později však přeci jen s médií začal komunikovat, vyžádal si od nich odkazy na tyto aplikace a následně je z App Store za porušení jeho pravidel smazal. Pravdou však je, že to na kvalitu App Store jako takovou příliš dobré světlo nevrhá. Přeci jen, aby Apple musel čekat na to, až mu někdo zašle odkazy na závadné aplikace, je přinejmenším zvláštní.