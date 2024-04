Přidejte si Keynote, na které Apple představí nové iPady, jediným kliknutím do kalendáře

Apple před pár minutami rozeslal pozvánku k představení iPadů Air, Pro a pravděpodobně i nové generace Apple Pencil. Představení novinek se uskuteční na poměrně překvapivě oznámené jarní Keynote, která bude dost možná jednou z nejsledovanějších akcí v technologickém světě prvního pololetí letoška. Aby vám nic neuteklo, máme pro vás tip, jak si přidat podzimní Keynote do kalendáře, pomocí jednoho kliknutí myši. Keynote se koná konkrétně 7. května 2024 od 16:00 našeho času.

Pokud plánujete událost sledovat a nechcete ji zmeškat, pak si ji můžete snadno přidat jedním kliknutím do kalendáře a váš iPhone, iPad nebo Mac vás upozorní pár minut před začátkem. Stačí kliknout sem a Apple Event se vám automaticky do kalendáře přidá. Je ale potřeba odkaz otevřít přes webový prohlížeč Safari a nikoliv přes Facebook. Jinak se událost do kalendáře nepřidá.