Apple Watch lze nyní u Mobil Pohotovosti získat díky výkupnímu bonusu za skvělou cenu

Komerční sdělení: Apple Watch se již dlouhé roky chlubí prvenstvím pro nejoblíbenější chytré hodinky světa. Vzhledem k jejich širokému spektru funkcí, které tyto hodinky nabízí, se však tomuto faktu vlastně ani nelze jakkoliv divit. Přeci jen, kromě sledování notifikací vám umožní Apple Watch měřit vaše sportovní aktivity, ovládat chytrou domácnost, poslouchat hudbu a mnoho dalších věci. Designově jsou navíc Apple Watch velmi povedené, přičemž díky možnosti přizpůsobení skrze vyměnitelné řemínky je lze upravit přesně dle vašeho vkusu. Určitý háček je sice v tom, že nejsou nejlevnější, při využití parádní výkupní akce u Mobil Pohotovosti se k nim však dá dostat opravdu výhodně.

K novým Apple Watch Series 9 rozdává nyní Mobil Pohotovost konkrétně výkupní bonus ve výši 500 Kč, přičemž k Apple Watch Ultra 2 dostanete dokonce bonus ve výši 1000 Kč. Co to pro vás znamená? Že pokud se u MP.cz rozhodnete nové Apple Watch zakoupit s tím, že zde rovnou necháte vykoupit vaše staré Apple Watch, k výkupní ceně vám obchod přidá 500 Kč, respektive 1000 Kč v závislosti na koupeném modelu. Ve výsledku tedy právě těchto 500 či 1000 Kč při nákupu nových Apple Watch ušetříte, přičemž pokud budete jako slevu počítat i výkupní cenu vašich starých hodinek, ušetříte samozřejmě o to víc. Zkrátka a dobře, nyní se nové Apple Watch rozhodně vyplatí.

Apple Watch na Mobil Pohotovosti naleznete zde