Druhý díl Kingdom Come: Deliverance je momentálně terčem spekulací a jednou z nejočekávanějších her tohoto roku. Za zahrání ale stále stojí stará dobrá jednička. Pokud s touto hrou zatím nemáte zkušenosti, můžete to změnit. Na Steamu je hra k dostání za 6 EUR. Na PS Store pak za 95 korun.