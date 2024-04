Padl 26 let starý rekord ve speedrun hry Doom 2

Speedruny jsou pro některé hráče velmi vážnou disciplínou. Úkolem je dokončit misi či celou hru za co nejkratší čas. Velkou pozornost speedrunnerů si získala i legendární hra Doom 2. První mise má název Entryway a k jejímu dokončení v podstatě stačí, když proběhnete mapou plnou příšer. Dosavadní rekord byl vytvořen v roce 1998 a činil 5 sekund (ve hře se neukazují desetinná místa). Nový rekord činí tedy, dle údajů ve hře, 4 sekundy. Ačkoli se to může zdát jako jednoduché proběhnutí mapou, tento počin vyžaduje nesmírně přesné pohyby a systematické výstřely tak, abyste příšery odlákali. Navíc je jejich rozmístěný náhodné, čili musíte mít i štěstí, abyste do žádné nevrazili.