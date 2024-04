Dnes startuje nová fitness výzva pro majitele Apple Watch, toto stačí k jejímu splnění

S fitness výzvami pro majitele Apple Watch ani letos Apple nehodlá šetřit. Dnes totiž rozjíždí další, v minulosti velmi oblíbenou výzvu, kterou by byla škoda si nechat utéci. Tím spíš, když k jejímu splnění není třeba nic vyloženě složitého.

Na 22. duben připadají oslavy Dne Země, který si rok co rok připomíná i Apple ať už skrze reklamy, tiskové zprávy poukazující na jeho ekologičnost či třeba částečným přebravením loga na Apple Storech do zelena. Pokud chcete Den Země oslavit i vy a jste zároveň majiteli Apple Watch, máte díky tomu možnost získat nový digitální odznáček do vaší sbírky spolu s trojicí samolepek do iMessage a FaceTime. Stačit vám k tomu bude jen jakékoliv třicetiminutové cvičení změřené přes Apple Watch.

Podrobné informace o výzvě zveřejnil Apple již minulý týden, díky čemuž si tak šlo na výzvu dobře připravit. Odznáček bude možné samozřejmě získat celosvětově, jelikož se jedná o akci uspořádanou k mezinárodně uznávané akci. Výzvu pak bude možné splnit naprosto kdykoliv během dne, takže získání odměn za ní by neměl být žádný velký problém.