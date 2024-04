SwatchPay: Nejlevnější a nejsnadnější způsob, jak platit pomocí hodinek

Abyste mohli platit pomocí hodinek, nemusíte mít jen chytré hodinky, ale stačí vám Swatch za pár stovek korun. Obzvlášť pro děti je to zajímavá možnost, jak jim umožnit platit za zmrzku a zároveň jim nepořizovat chytré hodinky a nemuset se bát dát jim platební kartu. Pojďme se podívat na to, co SwatchPay umí a jak funguje. Věřím totiž, že si rozhodně najde své zákazníky, kteří si SwatchPay zamilují.

Pro aktivaci SwatchPay si stačí stáhnout aplikaci SwatchPay z App Store a do ni poté přidat svoji platební kartu a vybrat hodinky Swatch, které máte a které podporují SwatchPay. Následně jen přiložíte hodinky k zadní straně telefonu tam, kde máte NFC čip a informace o vaší platební kartě se nahrají v tokenizované, tedy zašifrované podobě na NFC čip v hodinkách. Využít můžete například platební kartu Visa. Nyní již můžete platit pouze tím, že přiložíte hodinky k terminálu. SwatchPay funguje přes NFC s tím, že standardně můžete hodinkami platit do 500Kč bez zadání PIN a pokud chcete zaplatit něco dražšího, pak je nutné zadat PIN na terminálu. Hodinky stačí přiložit k terminálu a automaticky proběhne platba.

Samozřejmě můžete v aplikaci spravovat více hodinek, přidávat k nim karty nebo je odebírat a tak dále. Vzhledem k tomu, že jsou s vyjímkou NFC čipu hodinky Swatch zcela analogové, je potřeba pčoítat s tím, že k jedněm hodinkám je současně možné přidat pouze jednu kartu. Tu můžete kdykoli změnit stejným způsobem, jako při prvním přidání karty. Naopak však není problém mít ve více hodinkách jednu kartu a pokud máte například dvě děti, můžete jim dát do dvou hodinek jednu kartu. Vše je extrémně jednoduché a zvládne to i ten, kdo si s technologiemi příliš nerozumí.

Pokud byste hodinky ztratili nebo vám je někdo ukradl, pak kromě toho, že můžete zavolat na zákaznickou linku banky a nechat platby promocí SwatchPay zablokovat, můžete si to udělat i sami a to přímo v aplikaci, kde i když nemáte hodinky k dispozici, můžete jim zrušit přiřazení platební karty a hodinky již nelze používat pro platby vaší kartou. V případě ztráty nebo krádeže hodinek navíc stačí zablokovat duplicitu karty nahranou v NFC hodinek a nemusíte blokovat vaši fyzickou kartu, ta je totiž zcela v bezpečí. Pokud se pak obáváte toho, že jakmile dojde v hodinkách baterka, nebudete mít možnost platit, bát se nemusíte NFC čip je zcela nezávislý na baterii v hodinkách a platby je možné dělat i v případě, kdy hodinky nemají dostatek energie pro pohon strojku.

Hlavní výhodou SwatchPay je cena, ve které se pohybují hodinky podporující tuto službu. Ty nejlevnější „swatchky“ s podporou plateb přes SwatchPay koupíte za zhruba 1950Kč a jsou to ideální hodinky například pro děti. Těm pak můžete nastavit kromě automaticky nastaveného limitu 500Kč pro platbu bez pinu také denní limit na kartě, třeba na stejných 500Kč a máte tak jistotu, že má dítě možnost zaplatit za zmrzku a další drobnosti, ale zároveň nemá nic, co by mohl kdokoli zneužít nebo, že by utratila vaše ratolest víc, než mu dovolíte. Samozřejmě je zde možnost namítnout, že byste mohli platby realizovat i přímo přiložením karty k terminálu, protože princip je zcela stejný, ovšem SwatchPay je mnohem pohodlnější.

Za mě se tedy jedná o ideální řešení pro děti nebo pro lidi, kteří rádi nosí hodinky za pár tisíc a zároveň chtějí mít pohodlnou možnost jak nimi platit. Doposud to totiž nabízely jen chytré hodinky ze zcela jiných cenových kategorií. SwatchPay kombinuje absolutní jednoduchost, rychlost platby a také skvělou cenu, jak se k této službě dostat. Jak jsem již zmínil, stačí vám hodinky za méně než 2000Kč. Ty jsou navíc vodotěsné, takže pokud jste někde v aquaparku nebo na pláži a chcete cokoli zaplatit, máte možnost. SwatchPay podporuje z tuzemských bank například Moneta Money Bank s tím, že seznam kompatibilních hodinek pak naleznete přímo zde.