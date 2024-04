iPhone vs. Android v datech: Kolik máme průměrně na mobilech fotek a kolik utrácíme za aplikace?

Začátkem roku 2024 patří 70,69 % celosvětového trhu se smartphony Androidu. V USA však vládne iPhone, kterému patří 60,77 % tamního trhu. V současné době je na světě více než 1 miliarda aktivních iPhonů, zatímco je na světě aktivně využíváno více než 3 miliardy Androidů. V USA vlastní iPhone 118,1 milionů uživatelů, zatímco smartphone se systémem Android vlastní v USA 133,4 milionu uživatelů. I přes to, že Androidu patří celosvětově více než 70 % trhu se smartphony 7 z 10 nejprodávanějších smartphonů na světě jsou iPhony. Konkrétně je pořadí nejprodávanějších telefonů na světě za poslední rok následující:

Nejprodávanější smartphony na trhu

iPhone 14

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 13

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15

Galaxy A14 5G

Galaxy A04e

Galaxy A14 4G.

Loajalita uživatelů iPhone a Android

Obě hlavní a dnes v podstatě jediné mobilní platformy mají vysokou loajalitu zákazníků. Zatímco Android si dlouhodobě udrží 89 až 91 % zákazníků, v případě iPhonu je to 85 až 88 %. Většina uživatelů si tedy vybere jednu platformu a s tou pak jsou dlouhé roky. Pro iOS hraje pak to, že 18 % uživatelů iPhone jsou bývalí uživatelé Androidu, zatím co jen 11 % uživatelů Androidu přešlo od Applu. Pokud už někdo přejde, tak pak 47 % těch co přešlo z Androidu k iPhonu tvrdí, že iPhone poskytuje lepší uživatelský zážitek. V případě těch, co přešli z iPhone na Android, to tvrdí pouze 30 %. Najdou se i lidé, co přešli z iPhone na Android kvůli ceně a těch je 29 % ze všech, co přešli z iOS na Android.

Počet aplikací v App Store a počet aplikací v Google Play

Uživatelé iPhonu mají aktuálně k dizpozici v App Store 1,8 milionu aplikací. Uživatelé Androidu mají k dispozici v Google Play zhruba 3,7 milionu aplikací. Každý den se počet aplikací v Google Play zvýší o 2,2 tisíce aplikací, zatímco počet aplikací v App Store vzroste o 1,2 tisíce aplikací denně. Uživatelé iPhone by letos měli podle analytiků za nákupy aplikací v App Store utratit přibližně 124 miliardy dolarů, zatímco uživatelé Androidu utratí za aplikace koupené v google Play méně než polovinu a to 51 miliard dokarů. Uživatelé iPhone svými platbami za aplikace tvoří 68,13 % veškerých výdajů které uživatelé platí za mobilní aplikace, zatímco uživatele Androidu pouze 31,87 %.

Čas u obrazovky a počty fotografií

Uživatelé iPhone tráví na svém telefonu denně 4 hodiny a 54 minut, během kterých průměrně odešlou 58 zpráv a pořídí 12 selfie každý den. Uživatelé Androidu pak tráví na telefonu 3 hodiny a 42 minut, napíší 26 zpráv a pořídí 7 selfie za den. Průměrný uživatel iOS zařízení má ve svém telefonu přibližně 2400 fotografií, průměrný uživatel Androidu zhruba 1900 fotografií.