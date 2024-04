Proč by měl nový iPhone SE 4 spatřit světlo světa už na letošní WWDC

Kdyby se iPhone SE 4 chystal na letošní rok, předpokládali byste, že už tu bude. Přesto s přihlédnutím ke konkurenci by cupertinský gigant s uvedením nástupce nejdostupnějšího z modelů neměl příliš otálet.

Současnou verzi iPhonu SE 2022 společnost oznámila stejně jako původní variantu v březnu. Je pravda, že iPhone SE 2020 spatřil světlo světa až v dubnu téhož roku, ale k tomu došlo, jak si jistě vzpomínáte, pod vlivem celosvětové pandemie, což mělo zároveň za následek jistou předvídatelnost jeho nástupu.

Každopádně nyní máme duben 2024 a žádný iPhone SE 4 neexistuje, což vede k zamyšlení, zda nejsou předpovědi zmiňující rok 2025 přeci jen trochu blíže pravdě. Na druhou stranu je WWDC 2024 oficiálně naplánovaná na 10. června docela dobrou příležitostí pro nečekané představení, aniž by společnost musela podstupovat rozruch s plánováním zcela samostatné akce. Zvážíme-li však její charakter, zdá se, že do schématu týdenní vývojářské konference primárně zaměřené na nový software levný iPhone zrovna moc nazapadá. Apple už bude mít plné ruce práce s předváděním iOS 18 a všech údajných funkcí poháněných umělou inteligencí, jež mají být jeho součástí, nemluvě o softwarových aktualizacích pro Mac, Apple Watch a Apple Vision Pro.

V případech, kdy se na WWDC objevily hardwarové novinky, se většinou jednalo o notebooky a stolní počítače, jež se setkají s jásotem a nadšením zúčastněných vývojářů s mnohem větší pravděpodobností než telefon pod hranicí 500 dolarů. Je to zcela pochopitelné, když se zabýváte portováním aplikací mezi softwarovými platformami Apple, máte zkrátka k výkonnějším strojům, které jsou součástí vašeho každodenního fungování, blíže.

Přesto lze říci, že o mnoho vhodnější dobu pro uvedení iPhonu SE 4 by v Cupertinu možná hledali jen těžko. A pokud se tato náhodou překrývá s datem konání konference, k jednoznačně potřebnému osvěžení řady iPhonů jde jistě využít pár chvil.

Proč je nejvyšší čas na iPhone SE 4

Podívejme se na současnou paletu ostatních iPhonů a iPhone SE 2022. Ten na první pohled do vyváženého harmonického konceptu vnáší prudký nesoulad. Každý druhý model je dnes na okraji displeje vybaven funkcí Dynamic Island (v případě modelů iPhone 15) nebo výřezem u některých starších smartphonů, jež Apple prodává se slevou. Ale iPhone SE má stále mohutné rámečky potřebné k umístění snímače Touch ID a fyzického domovského tlačítka, díky čemuž vypadá o mnoho starší, než pouhé dva roky, jak tomu ve skutečnosti je.

Fotogalerie iphone se 3 2022 6 iphone se 3 2022 8 iphone se 3 2022 7 iPhone SE 3 - 4 Vstoupit do galerie

Od vydání posledního „SEčka“ v roce 2022 konkurence mezi telefony střední třídy postoupila citelně vpřed. Zařízení s podobnou cenovkou dnes buď lépe fotí (například Pixel 7a, přičemž s jeho očekávaným nástupcem by Google mohl nůžky ještě více rozevřít), nabízejí vyšší výkon a delší výdrž baterie (OnePlus 12R), ale především v podstatě všechny vypadají jako telefon vydaný v tomto desetiletí.

Prostor pro vylepšení

Nejenže si načasování žádá nový iPhone SE v tomto roce, ale existuje zde dostatek prostoru pro vylepšení, díky němuž může společnost fanoušky obdařit něčím víc, než co přináší současný model.

Pokud jde o fotoaparáty, prozatím vše nasvědčuje tomu, že iPhone SE 4 si pravděpodobně zachová onen jediný zadní objektiv, i když to znamená, že nebude schopen zachytit prostorové video pro prohlížení na Apple Vision Pro. Je ovšem třeba přihlédnout k tomu, že cílový zákazník, který netrpělivě vyčkává příchodu smartphonu okolo 13 000 Kč, nejspíš nebude tím, kdo bude mít zájem investovat nemalé prostředky do pořízení cupertinské náhlavní soupravy.

Fotoaparát iPhonu SE 4 možná dostane upgrade na 48Mpx snímač, i když poslední pravděpodobné specifikace zůstávají u 12 Mpx. Aktuálně nic neukazuje ani na integraci ultraširokoúhlého objektivu.

Fotogalerie #2 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.56 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.34.12 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.26 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.33.33 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.25 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.34 Snímek obrazovky 2024-01-22 v 8.32.55 Vstoupit do galerie

Hlavní přínos pod kapotou nového „SEčka“ by měla představovat čipová sada A16 Bionic. To by se pozitivně podepsalo nejen na výkonu, ale také na výdrži baterie. Model 2022 byl prvním, který majitelům nabídl připojení 5G, a to citelně ovlivnilo dobu fungování na jedno nabití, která se nyní v průměru pohybuje okolo 9 hodin. Souhra A16 s dalšími komponenty kladoucími nižší nároky na spotřebu by tento výsledek nepochybně vylepšila. Připočítáme-li k tomu design ve stylu iPhonu 13, zvětšení úhlopříčky displeje na 6,1″ a USB-C, jde o docela obstojný upgrade, díky kterému zařízení přestane nepatřičně vyčnívat mezi ostatními (včetně konkurence) a má potenciál stát se volbou těch, kdo hledají levnější variantu se všemi přínosy ekosystému Apple.

Je oznámení iPhone SE na WWDC reálné?

Přestože okolnosti i postupná změna situace na trhu se smartphony střední třídy po novém iPhonu SE volá, přičemž se v tomto světle může termín konání WWDC jevit jako vhodný, je stále něco jiného vyslovit názor, že by takový krok byl od Applu žádoucí, a považovat za zcela reálné, že tak společnost skutečně učiní. Nelze tedy vyloučit scénář, ve kterém na vývojářské konferenci o produktu nezazní ani zmínky, což nahrává o rok vzdálenější variantě klonící se k průběhu roku 2025.

Pokud se tato prognóza naplní, bude to škoda. Na iPhonu SE 2022 se již nyní začínají projevovat známky stáří, pročež by se do roku 2025 mohl stát ne zcela důstojným soukmenovcem, pakliže Apple něco nepodnikne pro oživení nižšího konce nabídky.