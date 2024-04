Tento skrytý trik pro telefonování na iPhonu určitě neznáte, je přitom naprosto geniální

Máte ve svém iPhone někde telefonní číslo, na které chcete zavolat, ale nepodporuje možnost rovnou jej vytočit po kliknutí? Například jste si napsali telefonní číslo do poznámek a nyní jej chcete vytočit? Možná o této vychytávce víte, ale určitě se najde řada lidí, kteří ne a přitom vám skutečně usnadní život. Číslo stačí zkopírovat a poté otevřít aplikaci telefon a v ní položku číselník. Poté se stačí dotknout oblasti nad číselníkem a objeví se možnost vložit, díky které vložíte vámi zkopírované telefonní číslo do číselníku a můžete jej rovnou vytočit.

Pokud tento „trik“ znáte, bude vám to připadat jako banální záležitost, ale díky tomu, že v číselníku není žádné pole pro psaní viditelné, většinu uživatelů ani nenapadlo, že do něj lze něco kopírovat. Ušetří to přítom spoustu času.