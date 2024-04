Recenze KEF LSX II LT: Kompaktní bezdrátové reproduktory i pro náročnější, moderní designem i technologiemi

Britská značka KEF rozhodně není na poli audio techniky neznámým pojmem. Má za sebou více než padesátiletou historii, do které se zapsala hned několika legendárními produkty, a na kvalitu poukazuje i v současnosti například řadou R nebo regálovými LSX II, jež ve svých kategoriích získaly ocenění EISA Best Product 2023-2024. A právě z KEF LSX II vychází také novinka LSX II LT. Ta si zachovává většinu předností předlohy, ale redukcí analogové konektivity (vyjma RCA výstupu pro možné rozšíření o subwoofer), podpory Roon a MQA kódování činí sestavu dostupnější. Nikterak však posluchače neochuzuje na straně rozlišení, frekvenčního rozsahu nebo výkonu. Sekundární reproduktor s primárním sice nekomunikuje bezdrátově, ale to do značné míry kompenzuje přítomnost USB-C pro vzájemné propojení, s níž odpadá nutnost napájení levé strany.

Pokud jde o streamování, s AirPlay 2, Google Chromecast, UPnP a Bluetooth 5.0 nezáleží na tom, zda jste majiteli iPhonu, telefonu se systémem Android nebo svou knihovnu stavíte na domácím NAS. Komunikace přes HDMI ARC, optika a RJ45 společně s USB-C pak pokrývá prakticky všechny běžné způsoby přenosu digitálního audia, v rámci čehož nechybí ani podpora přehrávání souborů ve vysokém rozlišení typu DSD, FLAC, WAV, AIFF nebo ALAC.

Široká nabídka dostupných služeb, mezi nimiž nechybí Spotify, Tidal nebo Deezer, v kombinaci s propracovanou aplikací KEF Connect, která by se snadno mohla stát předobrazem ideálního řešení pro efektivní správu a ovládání zařízení podobného typu, jasně ukazují, že se jedná o soustavu primárně zacílenou na moderní zdroje. Zda si její výjimečné vlastnosti vychutnáte v obýváku, kde se usídlí třeba v blízkosti vaší televize, nebo vedle počítače, už záleží jen a jen na vás.

Co se nachází v balení

V balení odrážejícím kompaktnost KEF LSX II LT po otevření jako první narazíte na modrou obálku se všemi dokumenty. Napravo od ní se nachází dvojice krabiček, z nichž menší obsahuje napájecí kabel o délce 190 cm a větší z nich příslušenství – v tomto případě zahrnující dálkové ovládání, 3m propojovací USB-C a dva stahovací pásky na suchý zip pro usnadnění organizace a udržení pořádku okolo. Po jejich vytažení získáte dobrý přístup k odstranění ochranné kartonové formy chránící oba reproduktory, pročež je zbývá vytáhnout, sejmout plastový obal a pustit se do zapojení.

Fyzické vlastnosti

Jak již zaznělo několikrát, reproduktory nejsou nijak výrazně rozměrné. Na výšku zaberou 24, na šířku 15,5 a do hloubky jen 18 cm. Velikostně je tedy zakomponujete do interiéru bez jakýchkoli potíží, ať se rozhodnete pro zmíněné umístění vedle televize, do přihrádky ke knihám, na stůl po bok monitoru nebo na stojany, jako jsou třeba KEF S1. Hmotnost je s 6,8 kg velmi rozumná, rozhodně se tedy nemusíte obávat přetížení poličky. Z materiálů zde převažuje robustní plast, ovšem o žádné „plasťáky“ v nechvalném slova smyslu se rozhodně nejedná. Ostatně ani dražší oceněný příbuzný se tomuto materiálu nevyhýbá, i když svou estetičnost doplňuje designovým potažením po bocích, které vypadá bezpochyby efektně, ale čistě z praktického hlediska, je údržba LSX II LT jednodušší. Povrch v matném provedení stačí lehce otřít hadříkem a máte po starostech. K dispozici jsou tři varianty – Stone White laděná do šedo-bílého odstínu, tmavě šedá Graphite Grey a Sage Green v tmavě zelené barvě, kterou jsem měl příležitost vyzkoušet.

Při pohledu zepředu na sebe asi nejvíce upozorní konstrukce měničů využívajících technologii Uni-Q od KEF, která kromě vizuální poutavosti umístěním výškového reproduktoru přesně do akustického středu kuželu basového a středního pásma zajišťuje rovnoměrný rozptyl signálu po místnosti i čistotu přednesu. Požitek z poslechu tak není omezen na jedinou ideální pozici. Tvar mírně zkosených boků dodává LSX II LT optickou prostorovost, díky které působí, skoro jako by se lehce vznášel nad povrchem. Zadní stranu se výrobce rozhodl okolo basreflexu a panelu s konektory ozdobit svislými drážkami. Primární (levý) kus je vybaven tlačítky Reset a BT Pairing pro spuštění párování s chytrým telefonem či jiným Bluetooth zařízením. Možnosti propojení zde pak čítají optický vstup (Toslink), dvojici USB-C portů, z nichž první slouží přenosu signálu z počítače a druhý ke komunikaci se sekundárním reproduktorem, analogový RCA výstup pro subwoofer, HDMI ARC, RJ45 umožňující pevný přístup k síti a samozřejmě napájení. Vyjma přítomnosti jediného USB-C se zezadu protějšek neliší. Vespod se setkáte se čtyřmi kruhovými ploškami zabraňujícími přenosu vibrací a standardním 1/4″ závitem pro montáž ke stojanům, popřípadě na zeď.

Přiložené dálkové ovládání napájené dvěma bateriemi typu AAA dobře obstará základní funkce, prostředí aplikace KEF Connect je však natolik intuitivní, že se stejně s největší pravděpodobností budete spoléhat převážně na ni.

Uvedení do provozu

Zprovoznění KEF LSX II LT skutečně není nic složitého. Reproduktorům stačí poskytnout energii ze zásuvky skrze přiložený napájecí kabel, pomocí USB-C je mezi sebou propojit a stáhnout z App Store nebo Google Play aplikaci KEF Connect, která se efektivně postará o zbytek od připojení k Wi-Fi přes veškerá nastavení i přizpůsobení vybranému umístění až po výběr zdroje.

Aplikace KEF Connect

Dnes už takřka každá značka mající ve svém portfoliu bezdrátové reproduktory poskytuje nějakou aplikaci, jejímž účelem je detailní nastavení, zprostředkování připojení i dostupnosti zdrojů a samozřejmě poskytnutí vyššího komfortu ovládání. S mnohými z nich jsem pracoval, ovšem v případě KEF Connect jde na první pohled vidět, že si dal výrobce záležet, a to jak na rozhraní, tak na plynulosti opravdu svižného chodu.

Software po otevření zažádá o povolení přístupu k místním sítím, po kterém prakticky okamžitě detekuje přítomné zařízení. Stačí jej tedy vybrat a pomocí několika klepnutí, v rámci kterých proběhne též kontrola dostupnosti nejnovějšího firmwaru, se nechat provést procesem přidání.

Poté se již před vámi objeví domovská obrazovka rozdělená do oddílů Remote, Music in the Cloud, Radio and Podcasts a Music on Your Network. První z nich umožňuje přepínání mezi Wi-Fi. Bluetooth, TV, optikou a USB, zatímco se skrze následující dostanete k vybranému obsahu, včetně toho uloženého na vašem domácím NAS.

Zároveň jsou pro přehlednost a operativnost v dolní liště samostatně umístěny ikony Remote a Music eliminující případnou nutnost delšího skrolování úvodní nabídkou. Za nimi následuje symbol se třemi fadery, jehož prostřednictvím se propracujete k možnostem ekvalizace. Zde si nejprve vytvoříte profil, takže svůj preferovaný zvuk si mohou nastavit i další členové domácnosti, eventuálně je lze přizpůsobit odlišným situacím, jako je gaming, sledování videa nebo poslech odlišných žánrů. K dispozici jsou zde dva módy, zjednodušený Normal a Expert pro ty, kteří se chtějí hlouběji zabývat všemi dostupnými parametry, jež zahrnují například pozici reproduktoru, jeho vzdálenost od zdi nebo volbu velikosti a akustických vlastností místnosti.

Jako poslední je v pravém dolním rohu situována ikona nastavení s volbami času přechodu do režimu spánku, ale i takových maličkostí, jako je vypnutí LED signalizace nebo zvuku oznamujícího probuzení. Nechybí ani volba prohození pravého a levého kanálu pro případ, že máte lepší dostupnost zásuvky na opačné straně. Další sekce je věnována hlasitosti od volby jejího zobrazení (slider, -/+ nebo žádné) a citlivosti přes možnost zamezení případným konfliktům mezi úrovní vybrané aplikace a KEF Connect až po limit maximálního vybuzení. Z ostatních zde dostupných funkcí lze jmenovat ještě třeba nastavení úrovně kvality při streamování nebo užitečný test spojení.

Klíčové technické údaje

Svého majitele KEF LSX II LT obdaří 200 W výkonu rozděleného do obou kanálů, kdy na jeden připadá 70 W v nižším spektru a 30 W v tom výškovém, přičemž se na každém z nich podílí samostatný zesilovač třídy D. Nadprůměrných vlastností šíření soustava dosahuje implementací zmíněné konstrukce Uni-Q s 0,75″ výškovým a 4,5″ středobasovým driverem. Výrobcem udávaný frekvenční rozsah (-6 dB) měřený z 1 m při 85 dB se pohybuje v rozmezí 49 Hz až 47 kHz. Bezdrátový přenos probíhá v případě Wi-Fi v pásmu 2,4 i 5 GHz a pomocí Bluetooth ve verzi 5.0. Pokud jde o rozlišení zdroje, je systém schopen pracovat po síti až s 384 kHz při 24 bitech, na optice s 96 kHz a při komunikaci přes USB-C až 192 kHz při stejné bitové hloubce. Ve výčtu nelze opomenout také technologii MIE (Music Integrity Engine) společnosti KEF, tedy vlastní soubor interně kódovaných algoritmů DSP, díky nimž dosahují reproduktory nebývalé detailnosti i přesnosti. Jejich vliv se propisuje též do výkonu soustavy.

Osobní zkušenosti, dojmy a doporučení

Ještě než jsem reproduktory vybalil z krabice, nahlédl jsem na svém iPhonu na web výrobce, kde mne příjemně překvapila AR funkce, s níž jsem mohl umístit kteroukoli barevnou variantu do interiéru a udělat si tak představu, jak bude produkt působit v daném prostoru. Do pracovny, kterou mám laděnu do modrého odstínu nejlépe zapadala černá, naopak v obýváku tak trochu v severském stylu se zelená jevila jako příjemný ozvláštňující element.

Kromě rychlého a jednoduchého zprovoznění, o které se podstatnou měrou zasluhuje KEF Connect, oceňuji rychlost vzájemných reakcí i přehlednost uspořádání prvků aplikace. Stejně tak hbitost probuzení ze spánkového režimu patří k pozitivním stránkám, snad jen nástup při přepínání z jednoho zdroje na druhý by mohl být trochu čilejší.

S LSX II LT jsem naposlouchal desítky hodin playlistů nejrůznějších žánrů, včetně klasiky, a to jak přes AirPlay 2, Bluetooth, tak i USB-C Macu mini a HDMI v kombinaci s Apple TV. V rámci testování jsem si neodpustil také několik kol Asphalt 9 a po usazení vedle obrazovky v obýváku jsem se uchýlil ke vzpomínce na několik dílu první série Akt X. Ve všech případech mohu potvrdit skutečně minimální míru zkreslení, i když systému pořádně naložíte. Jakékoli problémy se stabilitou jsem při bezdrátovém přenosu nezaznamenal a při komunikaci přes USB-C se zařízení ihned po připojení ozvalo jako LSX II LT. Stačí tedy v macOS vybrat tento zvukový výstup, případně nastavit rozlišení a o nic dalšího se nemusíte starat.

Chvílemi bylo až těžko uvěřitelné, jak velký zvuk se alespoň na poměry našich malých místností do 25 m2 ukrývá v něčem tak kompaktním. Je ovšem na místě říci, že k dosažení patřičného projevu, je třeba věnovat chvíli přizpůsobení. Takto vynaložený čas, se ale posluchači vrátí v podobě vynikajícího podání, které nepostrádá emoce. Bez tohoto kroku sice reproduktory nehrají špatně, ale se stavem po vyladění je to nesrovnatelné. S parametry jsem si pohrál v módu Normal i Expert a po úpravách se zvuk změnil z relativně plochého na frekvenčně bohatý. Věřím, že by mnozí uživatelé u nás přivítali podporu češtiny v aplikaci KEF Connect, ta bohužel chybí, ovšem při samotném provozu, kdy je většina funkcí reprezentována jasně srozumitelnými ikonami, to nijak zásadně nepocítíte. Ještě mi přijde rozumné upozornit na náchylnost k ulpívání otisků. Ta sice není nějak extrémní, ale s pozůstatky je třeba počítat.

Cena

Aktuální cenovka 22 900 Kč odráží skutečnost, že KEF žádné zásadní kompromisy nedělá a drží se kvality. LSX II LT tak osloví právě ty, kteří kladou větší nároky na tuto stránku poslechu. Pakliže se pro ně rozhodnou, zklamání je čekat nebude.

