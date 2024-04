Z iPhonů zmizel další emulátor retro her

V App Storu se nově mohou objevovat také emulátory nejrůznějších herních konzolí – a také se zde postupně začínají objevovat. Tento týden šlo například o emulátor NES. Nadšení fanoušků retro hraní na mobilech ale bylo jen krátké. První schválený emulátor pro legendární konzoli Nintendo Entertainment System (NES) s názvem Bimmy zmizel z App Storu jen pár hodin po svém uvedení.

Tento krok Applu připomíná nedávné odstranění emulátoru Game Boye (iGBA) kvůli plagiátorství jiného projektu. Podobně jako u iGBA, i Bimmy sice v popisku uváděl hraní veřejně dostupných her, ale umožňoval uživatelům stahovat ROM soubory pro klasické tituly jako Super Mario Bros. a Donkey Kong. Tyto hry přitom patří do portfolia společnosti Nintendo a jejich stahování z nedůvěryhodných zdrojů lze považovat za pirátství. Přestože Nintendo na svém webu jasně upozorňuje, že stahování pirátských kopií jejich her je nelegální, schválení Bimmy Applem zpočátku vzbudilo naději. Změna v pravidlech App Storu, ke které došlo dříve v dubnu, totiž nově umožňuje aplikace emulující staré herní konzole. Společnost zároveň zdůraznila, že vývojáři těchto emulátorů nesou odpovědnost za veškerý nabízený software a jeho dodržování zákonů.

Emulátor GameBoye se rovněž na App Storu příliš dlouho neohřál

Zmizení Bimmy z App Storu však dle slov jeho tvůrce Toma Salvy nebylo nařízeno Applem. „Nikdo mě netlačil k odstranění,“ uvedl tvůrce zmíněného emulátoru na fórech MacRumors. „Ale raději nechci riskovat.“ Tento případ tak znovu nastoluje otázku hranice mezi legálním hraním retro her a pirátstvím. Ačkoliv samotný emulátor není nelegální, jeho využití pro hraní stažených ROM souborů s autorsky chráněnými hrami již může být sporné. Zda se v budoucnu v App Storu objeví další funkční emulátory pro staré konzole, zatím zůstává nejasné.