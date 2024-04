Kingdom Come: Deliverance 2 oficiálně představeno! Máme pro vás trailer i nálož detailů

Očekávání v podobě dnešního představení Kingdom Come: Deliverance 2 se bezezbytku naplnila! Warhorse Studios totiž před malou chvílí zveřejnilo první trailer na tuto minimálně Čechy dlouhé roky očekávanou hru, čímž potvrdilo, že s ní můžeme v dohledné době počítat. Určitým škraloupem na tomto traileru je sice fakt, že jeho část dostala kvůli chybě amerického herního webu ven již dnes ráno, to však na nadšení z oznámení tohoto dlouho očekávaného titulu nemění zhola nic.

Vývojáři pod vedením legendy českého herního průmyslu Dana Vávry hodlají ve druhém díle Kingdom Come pokračovat ve vyprávění Jindry, syna kováře, jehož otec byl zabit při přepadení Skalice. Prakticky 100% se budeme i ve druhém díle získat zpět meč, který Jindrův otec koval pro pana Racka Kobylu ze Dvorce. Kromě toho nás ale určitě čeká i rozplétání dalších spletitých peripetií, kterých byl plný i první díl tohoto středověkého RPG.

Podle slov tvůrců bude sice hra navazovat na první díl, příběh je nicméně napsaný tak, aby si Kingdom Come 2 mohli bez problému zahrát i hráči, kteří s prvním dílem nepřišli do styku. Opět máme začínat de facto jako nýmand, který se bude postupně vypracovávat v uznávaného bojovníka. O tom, zda budete považován za čestného muže, či naopak vychytralého zloděje, pak rozhodnete stejně jako v prvním dále přímo vy podle vašich rozhodnutí.

Velmi zajímavé je pak to, že zatímco v prvním díle jsme řešili dle slov vývojářů jen malé problémy, nyní nás čeká doslova řešení problémů na královské úrovni. Hra jako taková má být podle Dana Vávry obrovská, epická, plná akce a zábavy. Kingdom Come 2 je dle něj přesně tím, co chtělo studio vytvořit už v prvním díle, ale nemělo na to prostředky ani zkušenosti. To se však nyní mění, což by mělo být na hře vidět ve všech směrech. Například okolí na vás má daleko přirozeněji, přičemž vy na něj také například možností odpovídat NPC postavám.

Co se týče bojového systému, i ten má být vylepšen, přičemž přibyly například kuše či střelné zbraně. I v tomto směru je tedy na co se těšit. Hra se bude odehrávat z velké části v okolí Kutné Hory, která vypadá už z traileru naprosto překrásně. Vývojáři o ní tvrdí, že je přesně taková, jaká ve středověku byla, díky čemuž by si tak měli hráči užít vskutku úchvatný zážitek.

Kingdom Come 2 příběh

Na počátku 15. století zavládl v Českém království chaos. Nájezdníci drancují tuto bezvládnou zemi a rozsévají strach a teror. Na pozadí těchto událostí se Jindřich ze Skalice snaží pomstít svou zavražděnou rodinu.

Nyní je však tento důvěryhodný člen spojenců právoplatného krále vyslán, aby doprovázel pana Jana Ptáčka na diplomatickou misi. Poté, co jsou na cestě přepadeni a málem zabiti, se musí vypořádat s řadou překážek a dobrodružství, které prověří jejich schopnosti, charakter a hlavně sílu jejich přátelství.

Kingdom Come 2 vydání

Bohužel, přesné datum vývojáři nesdělili. Nechali se však slyšet, že hra vyjde ke konci letošního roku a to na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5. Herní web indian-tv.cz navíc informoval o tom, že hra bude nejen s českými titulky, ale taktéž s českým dabingem!