Unikl trailer Kingdom Come: Deliverance II!

Na dnešní večer si Warhorse Studios naplánovalo představení nové hry, na které v posledních několika letech pracovalo. O co přesně se jedná sice zatím nebylo oficiálně oznámeno, prakticky všichni však očekávají příchod druhého dílu středověkého RPG Kingdom Come: Deliverance, které zejména v České republice vzhledem k jeho zasazení právě do našich luhů a hájů velmi zabodovalo. A jak se nyní zdá, Kingdom Come: Deliverance II se skutečně stane realitou! Zahraniční herní zpravodajský portál IGN.com totiž omylem zveřejnil krátký trailer, který Kingdom Come: Deliverance II potvrzuje. Ten sice záhy stáhl, nicméně jeho čtenářům se jej podařilo natočit na telefony, díky čemuž je tak pokračování Jindrova příběhu víceméně potvrzeno. Oficiálně se však vše dozvíme až dnes ve 20:00, kdy bude trailer zveřejněn.

Fotogalerie Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 11 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 1 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 2 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 3 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 4 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 5 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 6 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 7 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 8 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 9 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 10 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 13 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 14 Kingdom Come: Deliverance II leaked trailer 12 Vstoupit do galerie

Bohužel, jelikož je trailer nahrán na úložiště CatBox, nejsme schopni do článku vložit okno pro jednoduché přehrání přímo v něm. Pro přehrání proto použijte odkaz níže, který vás nasměruje do přehrávače. Kvalita je sice nevalná a vyloučit nelze ani to, že se jedná jen o zkrácenou verzi traileru například pro reklamu na YouTube a tak podobně, vše podstatné v něm ale uvidíte. Potvrzeno je například zasazení do okolí Kutné Hory či vydání ještě v roce 2024. Po grafické stránce pak vypadá hra opravdu skvěle a to i z takto mizerného úryvku.

Trailer je zatím ke zhlédnutí zde