5 tipů jak pečovat o AirPody, aby vám vydržely co nejdéle

Používání pouzdra

I když se AirPods prodávají s nabíjecím pouzdrem, samotná pouzdra nejsou úplně odolná proti prachu a vodě. Z tohoto důvodu může externí pouzdro pomoci zajistit, aby vaše AirPods byly mimo dosah nebezpečí. Naštěstí je na trhu k dispozici mnoho pouzder na AirPody s různou úrovní ochrany. V závislosti na vašem životním stylu se můžete rozhodnout investovat do silikonového pouzdra, pevného pouzdra nebo dokonce pouzder s dalšími funkcemi, jako jsou klipsy.

Mějte na paměti, že i když pouzdra na AirPody navržená pro uchycení na tašky mohou být praktická, mohou také přitahovat pozornost potenciálních zlodějů. Vystavování AirPodů během jízdy vlakem nebo chůze po ulici může zkušené ruce snadno vyzvat k odepnutí pouzdra a zmizení v davu. Obecně platí, že externí pouzdra na AirPods by se měla brát pouze jako další vrstva ochrany, nikoli jako jediná. V ideálním případě by vaše AirPody nikdy neměly být vystaveny povětrnostním vlivům ani cizím lidem, kteří by je mohli ukrást.

Pouzdra na AirPody a další příslušenství zakoupíte například zde.