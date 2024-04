WhatsApp přidává velmi užitečnou novinku, která potěší snad každého

Otevřít aplikaci WhatsApp a najít danou konverzaci by mělo jít jak po másle. Lidé používají službu WhatsApp čím dál víc, takže najít zprávy rychle je důležitější než kdy dřív. Abyste už nemuseli procházet dlouhou řadu doručených zpráv, přidává WhatsApp novou funkci filtrování chatů, která by měla výrazně pomoci v lepší orientaci v aplikaci.

Pro začátek si můžete vybrat mezi třemi filtry, které se zobrazují nahoře v seznamu chatů: Vše, Nepřečtené, Skupiny. Stačí na ně klepnout:

Vše : Výchozí zobrazení všech vašich zpráv.

: Výchozí zobrazení všech vašich zpráv. Nepřečtené : Hodí se, když chcete vidět, co vám uteklo, nebo na jaké konverzace potřebujete reagovat. Zobrazuje zprávy, které jste buď sami označili jako nepřečtené, nebo které jste zatím neotevřeli, takže jim můžete přiřadit prioritu.

: Hodí se, když chcete vidět, co vám uteklo, nebo na jaké konverzace potřebujete reagovat. Zobrazuje zprávy, které jste buď sami označili jako nepřečtené, nebo které jste zatím neotevřeli, takže jim můžete přiřadit prioritu. Skupiny: S funkcí, kterou jste si velmi přáli, teď všechny své skupinové chaty najdete na jednom místě. Najít ty oblíbené bude odteď hračka, ať se jedná o domlouvání pravidelného nedělního oběda, nebo plánování dovolené. Budou se zde zobrazovat i podskupiny komunit.

WhatsApp dle svých slov věří, že filtrování zpráv vám přinese lepší přehled, rychlé vyhledání důležitých konverzací a efektivnější procházení vašich zpráv. Do budoucna nicméně slibuje rozšiřování možností, díky nimž se budou moci uživatelé aplikace soustředit na to podstatné. Co se pak týče nových filtrů konverzací, ty jsou zaváděny ode dneška s tím, že dostupné všem budou během několika týdnů.