Potvrzeno: iOS 17.5 přiblíží iPhony touto novinkou opět o něco víc Androidům

Předpoklady se naplnily. Poté, co Apple nedávno světu skrze příspěvek na vývojářském portálu oznámil, že na území Evropské unie umožní instalovat aplikace nejen z App Store a alternativních obchodů s aplikacemi, ale taktéž z webu, zavádí podporu stahování z internetu do iOS 17.5. Ve včera vydané druhé betě tohoto operačního systému je totiž již tato možnost k dispozici a je tedy jasné, že s ní Apple počítá právě v této verzi systému. Není se však příliš čemu divit. Z jeho strany se totiž jedná o jeden z mnoha ústupků Evropské unii, který kdyby neudělal, hrozila by mu tučná pokuta.

Zatímco telefony s OS Android podporují stahování aplikací přímo z webu již dlouhé roky, pro iOS se jedná o naprostou novinku, která by bez tlaku ze strany EU na iPhony zcela určitě vůbec nedorazila. I proto se jí tak Apple snaží pojmout co možná nejbezpečněji, což s sebou přináší například to, že vývojáři, kteří se rozhodnou aplikace přes web distribuovat, musí splnit řadu kritérií. Jejich aplikace musí jednak projít notářským ověřením Applem, dále musí být vývojáři členy Developer Programu minimálně po dva po sobě jdoucí roky a aplikace, která má být distribuována přes internet, musí mít za předešlý rok v EU alespoň milion prvních stažení.

Zároveň platí, že aplikace půjde stahovat jen z webu, který si vývojář zaregistruje přímo ve vývojářském účtu u Applu. Nemělo by se tedy stát to, že by se internet stal ze dne dna den semeništěm iOS aplikací, které by díky tomu šly stáhnout odkudkoliv. Pokud pak tyto na první pohled docela šílené podmínky vývojáři splní, obdrží od Applu API pro stahování aplikací z webu, které kromě stažení jako takového umožní u aplikací třeba i bezproblémové aktualizace ve stylu App Store. Sluší se nicméně říci, že právě díky striktním podmínkám by mělo být stahování z internetu paradoxně bezpečnější než stahování z alternativních obchodů s aplikacemi. To proto, že z internetu ve výsledku stáhnete jen to, co bylo dříve Applem kvalitně prověřeno a následně distribuováno přes App Store. To ale pro aplikace z alternativních obchodů s aplikacemi neplatí.