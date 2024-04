4 tipy pro bezpečnější přenášení MacBooku na cestách

Čím více místa uvnitř pouzdra váš MacBook bude mít k pohybu, tím větší je riziko jeho poškození. Například pokud je váš MacBook v příliš velkém pevném pouzdru, může se uvnitř pohybovat a tyto otřesy pro něj nejsou dobré. Vždy používejte pouzdro přesně padnoucí velikosti. MacBook bude uvnitř držet pevně a bude tak mnohem lépe chráněn. Pokud používáte menší ochranný obal, zvažte jeho zabalení doprostřed zavazadla, mezi oblečení. Tato extra vrstva poskytuje při cestování letadlem další ochranu. Pokud chcete zabít dvě mouchy jednou ranou, ochránit váš MacBook před nárazy a zároveň ochránit vaše cennosti před zloději, můžete MacBook uložit do některého z populárních „nevykradnutelných“ batohů . Pro snížení míry nárazů a otřesů můžete MacBook v batohu obložit oblečením a dalšími věcmi.

Pozor na tekutiny

Ochránit MacBook před tekutinami při domácím používání je výrazně snazší než na cestách. Pokud hodláte na vašem MacBooku na cestách pracovat, můžete být sebeopatrnější, ale poškození tekutinou hrozí z více stran než jen od vás. Dokonce ani při uložení do tašky či pouzdra není MacBook před politím úplně chráněný, pokud není dané zavazadlo vyrobené z dostatečně odolného materiálu. Co dělat, když přece jen dojde k polití MacBooku?

Vypněte MacBook. Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne. Nepokoušejte se ho zapnout, dokud úplně nevyschne.

Okamžitě stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se zařízení nevypne. Nepokoušejte se ho zapnout, dokud úplně nevyschne. Osušte vnější povrch. Měkkým, savým hadříkem opatrně osušte vnější povrch MacBooku. Nepoužívejte papírové utěrky, které by mohly poškrábat povrch.

Měkkým, savým hadříkem opatrně osušte vnější povrch MacBooku. Nepoužívejte papírové utěrky, které by mohly poškrábat povrch. Obraťte MacBook vzhůru nohama. Opatrně otočte MacBook vzhůru nohama, aby voda vytekla z klávesnice a dalších otvorů. Nechte ho v této poloze asi 30 minut.

Opatrně otočte MacBook vzhůru nohama, aby voda vytekla z klávesnice a dalších otvorů. Nechte ho v této poloze asi 30 minut. Umístěte MacBook do teplého, suchého prostředí. Pokud je to možné, položte MacBook na čistý ručník nebo jinou savou tkaninu v teplé, suché místnosti. Nenechávejte ho ale v blízkosti přímého slunečního světla nebo tepelných zdrojů.

Pokud se vám podaří vypnout MacBook před politím, je to ideální. Voda tak bude mít menší šanci poškodit vnitřní komponenty. Pokud máte po ruce sáčky se silikagely, vložte je do tašky s MacBookem, aby pomohly absorbovat vlhkost. Nepokoušejte se zapnout MacBook, dokud si nejste jisti, že je úplně suchý. Pokus o zapnutí mokrého MacBooku by ho mohl vážně poškodit.