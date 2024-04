Konečně! iPhony 16 Pro dorazí v základu se 256GB úložištěm

Zatímco iPhony 15 Pro Max se v minulém roce konečně dočkaly navýšení základního úložiště z dosavadních 128GB za 256GB (i když technicky by se dalo spíš říci, že Apple zkrátka přestal 128GB variantu prodávat a jako nejnižší možnost umožňuje koupit 256GB variantu za dosavadní cenu), iPhony 15 Pro v tomto směru ostrouhaly. Apple je totiž opět ukázal v základu jen se 128GB úložištěm, za což sklidil od mnoha uživatelů nemalou kritiku. Kdejaký levný Android má totiž v současnosti v základu 256GB, přičemž někteří výrobci se nebojí nasadit dokonce 512GB, aby své zákazníky co možná nejvíce zaujali. To se má však letos změnit.

Spolehlivý leaker vystupující na X pod přezdívkou LeaksApplePro zveřejnil před pár desítkami minut předpověď, dle které Apple u iPhonů 16 Pro konečně navýší základní úložiště ze 128GB na 256GB. A co je důležité, nemá na to jít cestou známou z loňska od iPhonů 15 Pro Max. Dle leakera totiž 256GB úložiště nahradí základní 128GB variantu při zachování stávající ceny základního iPhonu Pro, která je v USA 999 dolarů, v Česku pak 29 990 Kč.

Přestože se mohou slova leakera zdát na první pohled jako docela nesmyslná právě vzhledem k loňskému roku a čarování s cenami a úložišti iPhonu 15 Pro Max, faktem je, že je to v krátkém časovém horizontu již druhý zdroj, dle kterého se letos iPhony Pro zdražovat nebudou. Applu se totiž mělo údajně podařit dohodnout s dodavateli komponent ceny na stejné úrovni jako tomu bylo v loňském roce, což mu umožní prodávat novinky za ceny, na které jsme zvyklí i nyní. Právě to je pro Apple velmi důležité, jelikož trh se smartphony nezažívá v poslední době příliš dobré časy a jakékoliv zdražení iPhonů by mohlo napáchat solidní nepříjemnosti ve formě nižších prodejů.