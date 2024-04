Máme harmonogram představení Maců s M4! Takto je bude Apple světu dávkovat

Je tomu sice jen pár dní, co se objevily informace o tom, že nová generace čipů Apple Silicon drazí už letos na podzim, ale už tu máme harmonogram, který odhaluje to, jak chce Apple Macy s těmito novinkami světu dávkovat. S tím přišel konkrétně velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, jehož zdroje sahají podle všeho až přímo do řad Applu. Gurman tvrdí konkrétně to, že Macy s M4 budou Applem dávkovány takto:

1. Základní 14″ MacBook Pro s M4 dorazí ke konci roku 2024.

2. 24″ iMac s M4 dorazí ke konci roku 2024

3. 14″ a 16″ MacBook Pros M4 Pro/Max dorazí mezi koncem 2024 a začátkem 2025

4. Mac mini s M4 a M4 Pro dorazí mezi koncem 2024 a začátkem 2025

5. 13″ a 16″ MacBooky Air dorazí na jaře 2025.

6. Mac Studio s high-endovým čipem M4 (Ultra?) dorazí uprostřed roku 2025

7. Mac Pro with an M4 Ultra dorazí ve druhé polovině roku 2025

Jak tedy můžete sami vidět, zavádění čipu M4 do Maců bude trvat poměrně dlouho. Zda se jedná o zhruba stejný harmonogram, který má Apple připravený i pro čipy M3, můžeme nicméně zatím jen hádat. Představení MacBooků Air a Pro již máme totiž za sebou, stejně jako příchod iMacu s M3. Applu tedy zbývá ukázat už „jen“ Macy Pro spolu s Macy Studio a Macy Pro, které by mohl klidně podle podobného harmonogramu, jaký vidíme výše, ukázat.