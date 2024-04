Procházka vs. Rakić živě: Kde sledovat další UFC zápas českého samuraje

Procházka vs. Rakić živě chce bez jakékoliv nadsázky sledovat snad každý správný fanoušek sportu v naší zemi. Pohledem českého fandy se totiž dost možná jedná o nejzajímavější MMA zápas letoška. Český samuraj Jiří Procházka totiž před sebou má první krok k návratu na trůn krále polotěžké váhy nejprestižnější MMA organizace světa UFC. Níže vám proto prozradíme, kde sledovat UFC 300, na kterém bude mít Procházka zápas.

Procházka vs. Rakić živě

Zápas Procházka vs. Rakić živě bude možné sledovat na kanálu Nova Sport 6 v noci ze soboty 13. dubna na neděli 14. dubna. Tento kanál bude vysílat jak prelims, tak i hlavní kartu turnaje UFC 300, přičemž vysílání začne ve 23:15 našeho času. Co se pak týče přímo zápasu Jiřího Procházky, jeho začátek se bohužel dá jen odhadnout, jelikož bude záležet na tom, jak rychle proběhnou zápasy před ním (které jsou mimochodem taktéž extrémně zajímavé). Obecně se však očekává, že bychom se měli jeho zápasu dočkat kolem 3:30 ráno. Zápasy z hlavní karty by totiž měly vypuknout ve 4:00, přičemž Procházkův zápas je posledním zápasem na Prelims.

Pokud kanál Nova Sport 6 nepřijímáte, ale chcete si titulový zápas Jiřího Procházky užít naplno, suverénně nejlepší možností, jak tak učinit, je předplatit si některý ze sportovních balíčků internetové televize Telly. K dispozici jsou balíčky na 2 týdny, měsíc či na rok s tím, že za dvoutýdenní zaplatíte 300 Kč, za měsíční 350 Kč a za roční 3500 Kč. Za tuto cenu dostanete přístup k celkem čtrnácti sportovním kanálům v čele s Nova Sport 6, Premier Sport či Eurosportem 1 a 2. Sportovní kanály jsou pak doplněny ještě o ČT1, 2, 24, 3 a Comedy House HD. O zábavu se tedy nemusíte v žádném případě obávat.

Jak si sportovní balíček Telly objednat

Objednat Sport Online si můžete jednoduše sami během pár minut přes zákaznický portál https://moje.telly.cz/registrace. Vyplníte požadované informace a kliknete na tlačítko „Registrovat“. Následně vám na e-mail zvolený v registraci zašleme autorizační e-mail, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko „Ověřit e-mailovou adresu“. Po ověření e-mailové adresy je možné se přihlásit a po přihlášení zvolit požadovaný balíček kliknutím na tlačítko „Objednat“. Následně vás registrační formulář provede celou objednávkou. Ná závěr zadáte údaje z platební karty, balíček zaplatíte a můžete sledovat.

Sportovní balíček Telly si můžete předplatit zde