Apple varuje jablíčkáře z 92 zemí před spywarovým útokem na iPhony! Nejste v ohrožení i vy?

V průběhu včerejška rozeslal Apple jablíčkářům v 92 zemích po celém světě notifikaci informující o tom, že mohou být cílem útoku nebezpečného spywaru, který může ohrozit jejich bezpečnost. Příliš mnoho informací sice k dispozici není a tudíž nevíme, do kterých všech zemí notifikace dorazily, Apple nicméně upozorňuje na to, že jednotliví uživatelé jsou spywarem vytipováni velmi pravděpodobně kvůli tom, co dělají za práci.

Notifikace byla rozeslána v průběhu včerejška prostřednictvím emailů a iMessage, které jsou přidružené k Apple ID, jenž Apple vyhodnotil jakožto ohrožená. Zároveň se zobrazují i v horní části webu appleid.apple.com, takže pokud chcete mít jistotu, že na vás útok necílí, doporučujeme přihlásit se na tento web a podívat se na něm, zda vás skrze něj Apple o riziku neinformuje. Přeci jen, mail může skončit ve spamu, zprávu lze přehlédnout či nedopatřením smazat.

„Apple zjistil, že jste terčem žoldáckého spywarového útoku, který se snaží vzdáleně kompromitovat iPhone spojený s vaším Apple ID -xxx-,“ napsala společnost ve varování dotčeným zákazníkům. Nejsme schopni poskytnout více informací o tom, co způsobilo, že jsme vám zaslali toto oznámení, protože to může pomoci žoldnéřským spywarovým útočníkům přizpůsobit své chování, aby se v budoucnu vyhnuli detekci. Tento útok se pravděpodobně zaměřuje konkrétně na vás kvůli tomu, kdo jste nebo co děláte. I když není nikdy možné dosáhnout absolutní jistoty při odhalování takových útoků, Apple svým získaným indíciím velmi důvěřuje — berte proto prosím varování vážně,“ stojí ve varování.

Spolu s rozesláním varování jablíčkářům aktualizoval Apple i svůj podpůrný dokument na webu, ve kterém se právě spywarovým hrozbám věnuje. Píše v něm nově konkrétně to, že od roku 2021 zaslal podobná oznámení uživatelům ve více než 150 zemích po celém světě. „Extrémní cena, sofistikovanost a celosvětová povaha útoků žoldáckého spywaru z nich činí jedny z nejpokročilejších digitálních hrozeb, jaké dnes existují. Výsledkem je, že Apple nepřipisuje útoky ani výsledná oznámení o hrozbách žádným konkrétním útočníkům nebo geografickým oblastem,“ píše například Apple na svém webu.

Například loni v říjnu varoval Apple skrze podobné oznámení řadu politiků v Indii s tím, že mohou být přes spyware sledování. Nezisková organizace Amnesty International následně potvrdila, že v telefonech řady politiků skutečně našla spyware Pegasus vyvinutý izraelskou společností NSO Group, který je schopen de facto kohokoliv, komu je nahrán do telefonu například přes obdrženou zprávu sledovat. Právě z tohoto důvodu ostatně Apple v minulosti zavedl takzvaný Lockdown mode, který má potenciálnímu hacknutí telefonu zabránit. Ten se dá aktivovat v Nastavení – Soukromí a zabezpečené – Režim blokování.