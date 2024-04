Jak Apple představí nové iPady Air a Pro? Ve hře je stále jen jedna varianta

Nové iPady Air a Pro sice měly být podle některých leakerů již pěkných pár týdnů venku, faktem však je, že na ně svět stále čeká a jak se zdá, ještě nějakou chvilku čekat bude. Podle suverénně nejlépe informovaného zdroje informací ze světa Applu současnosti ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž dojde k představení novinek až ve druhém květnovém týdnu, tedy mezi 6. až 10. květnem. Jak se však zdá, zatímco s termíny představení neměl Apple kvůli problémům s dokončením zařízení problém hýbat, styl představení novinek měnit nehodlá.

Již v březnu jsme slyšeli o tom, že kalifornský gigant nemá v úmyslu kvůli novým iPadům Air a Pro pořádat klasickou tiskovou konferenci, na které by novinky světu odhalil. Namísto toho je má chtít představit skrze tiskové zprávy, jak tomu bylo třeba i nedávno u MacBooků Air M3, potažmo dříve u AirPods Pro, AirPods Max a tak podobně. A přestože uteklo od těchto informací již mnoho času, styl představení se nemění. Apple ani nyní nepočítá s tím, že by pro iPady Air a Pro uspořádal Keynote, popřípadě jí alespoň předtočil, jak má v posledních letech ve zvyku. Namísto toho tedy můžeme v týdnu od 6. do 10. května očekávat vydání tiskové zprávy v jeho Newsroomu, ve které budou zdůrazněny veškeré důležité detaily o těchto novinkách. Na Keynote jako takovou si tedy budeme dle všeho muset počkat až do června, kdy proběhne WWDC.