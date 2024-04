iPhone 16 barvy: V těchto barevných variantách si budete moci koupit letošní iPhony!

Barvy chystaného iPhone 16 zajímají zřejmě každého, kdo si na tento telefon brousí zuby. To proto, že právě základní iPhony jsou dlouhodobě dostupné v poměrně širokém barevném spektru, zatímco řada Pro je zpravidla nabízena jen v několika barvách, přičemž valná většina z nich je již roky stálá. U loňských iPhonů 15 sice mohli jablíčkáři vybírat „jen“ z pěti barevných odstínů, přičemž v předešlých letech byla nabídka o něco širší, to se však letos naštěstí změní. Základní „šestnáctky“ – tedy iPhony 16 a 16 Plus – totiž dorazí hned v 7 barevných variantách! Vyplývá to alespoň z informací spolehlivého leakera Fixed focus digital, který působí na čínské sociální síti Weibo.

Modrá

Růžová

Žlutá

Zelená

Černá

Bílá (nově)

Fialová (nově)

Jak můžete sami vidět, předpovídané barvy nejsou ve své podstatě ničím vyloženě novým, jelikož je Apple již v minulosti u svých iPhonů používal. I tak však jejich příchod rozhodně potěší, zejména pak v případě bílého modelu. Právě po tom totiž mnozí uživatelé po představení iPhonů 15 volali s tím, že nechápou, proč jej Apple neukázal právě spolu s ostatními barvami, když se přeci jen jedná o naprostý základ. Ze strany Applu tak lze opětovné zařazení bílé brát do jisté míry jako uznání chyby z loňska a pomyslné ospravedlnění se.