Díky tomuto převratnému zařízení jsou prodeje iPhonů v Apple Storech naprostá hračka

Již jsme vás informovali o jablečném systému Presto. Ve zkratce jde o zařízení, které dokáže aktualizovat nové iPhony, které jsou ještě zabalené v krabicích. K užití tak toto zařízení je třeba v Apple Storech. Jde o poměrně pozorzhodné zařízení, o němž se nyní objevují nové informace. A jak to tak vypadá, je propracovanější, než se na první pohled zdálo.

Smysl Presta je jasný. Jestliže si dnes koupíte nový iPhone, bude třeba jej po zapnutí aktualizovat, což samozřejmě nějakou dobu trvá. Že Apple míní s tímto neduhem bojovat se začlo prvně šuškat v říjnu loňského roku. Další důkaz o tomto záměru byl pak spatřen v kódu iOS 17.2. Minulý týden pak bylo oznámeno, že v dubnu dorazí systém pojmenovaný Presto do amerických Apple Storů. Aby byl proces aktualizace proveditelný, je třeba do zařízení krabičku s iPhonem umístit podle značek, které jsou na podložce vyznačené. Jakmile tak zaměstnanec Apple Storu učiní, proces aktualizace zabere zařízení 15 až 30 minut. Klasický update je tedy bezesporu rychlejší, avšak díky této nové možnosti si zase uživatelé vždy z balení vybalí iPhone s aktuální verzí iOS. Systém běží na Macu mini. Jakmile technik naskenuje krabici iPhonu, telefon se automaticky přidá do fronty zařízení čekající na aktualizaci.

Systém však také dává zaměstnancům vědět, které telefony je ještě třeba aktualizovat, a kontroluje denní záznamy o prodeji, aby dal vědět, kolik jich bude třeba připravit na další den. Presto může také dávat informace o iPhonech, které jsou uloženy na skladě a rovněž je třeba je zaktualizovat. Sytém tak neustále dává vědět, které iPhony na aktualizaci čekají a které již aktualizovány byly. Když dorazí nová aktualizace, bude třeba samozřejmě zaktualizovat všechny, což může zamestnancům dost zkomplikovat pracovní den. V praxi to tedy funguje tak, že jakmile si zákazník koupí nějaký nový iPhone, systém vyzve zaměstnance, aby zaktualizovali ten samý model. Němelo by tedy dojít k tomu, že zákazník, jenž si přijde koupit nový iPhone, dostane telefon bez aktuální verze iOS.