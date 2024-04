Tesla žádá Apple o pomoc! Důvod je naprosto bizarní

V technologickém světě se o spojení Tesly s Applem spekuluje poměrně čile již dlouhé roky. Vzhledem k tomu, že obě společnosti lze vnímat jako udavače trendu ve svých oborech, se však těmto spekulacím vlastně ani příliš nedá divit. Pravdou nicméně je, že se Tesla s Applem příliš v lásce nemají, což ostatně potvrzuje třeba absence CarPlay ve vozech Tesly či občasné kritické výroky z úst Muska právě na účet Applu. Nyní se ale karta obrací a je to právě Tesla, kdo Apple žádá o pomoc. Pokud však doufáte v to, že pomoc má spočívat ve spolupráci na určité technologii, jste na omylu.

Tesla se již několik let soudí s rodinou bývalého zaměstnance Applu kvůli smrtelné nehodě, která muže připravila v roce 2018 o život. Boural totiž tehdy v elektromobilu Tesla, který nezvládl v režimu autopilota jízdu a naboural do bezpečnostní bariéry, která vůz zdevastovala tak, že muž v něm neměl šanci přežít. Zatímco však rodina mrtvého trvá na tom, že za smrt může Tesla a její nespolehlivý režim autopilota, automobilka se brání tím, že si za smrt může muž sám, protože se nevěnoval dostatečně jízdě. Namísto toho, aby jí sledoval, měl totiž hrát na iPhonu hru, což naznačilo i vyšetřování, které odhalilo, že v popředí multitaskingu iPhonu mrtvého byla spuštěná hra Sega’s Total War: Three Kingdoms.

Soud však nebere tuto zprávu z vyšetřování jako směrodatnou a přiklání se spíš na stranu rodiny, což by pro Teslu znamenalo nemalé odškodné. Ta se proto nyní rozhodla obrátit na Apple, po kterém žádá jediné – skrze jeho systémy má dokázat u soudu, že muž v době nehody skutečně hrál na iPhonu, což se mu stalo osudným. Jinými slovy, Apple má odhalit aktivitu iPhonu de facto vteřinu po vteřině, díky čemuž budou následně vyšetřovatelé schopni sestavit přesný scénář autonehody a tím rozhodnout, co přesně za ní stojí. Zda se Apple k žádosti Tesly postaví čelem či nikoliv není v tuto chvíli jasné, nicméně spěchat tak úplně nemusí. Podle dostupných informací bude totiž soud velmi dlouhý.