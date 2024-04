Peklo zamrzlo! Apple povolil emulátory her na iPhonech

Apple se v posledních týdnech a měsících doslova mění před očima. To, co bylo ještě donedávna naprosto nemyslitelné, se totiž stává čím dál častěji realitou, přičemž další taková věc byla právě oznámena na vývojářském portále Applu. Řeč je konkrétně o podpoře emulátorů her, proti kterým Apple de facto od vzniku App Store bojoval. To se ale nyní mění.

Emulátory her umožňují velmi jednoduše řečeno spustit na určité platformě software, který pro ní nebyl určen. Jedná se tedy svým způsobem o porty softwarů, které jsou upravené právě pro danou platformu. Vzhledem k tomu tak asi nepřekvapí, že suverénně nejčastěji se lze setkat s emulátory nejrůznějších her z retro konzolí, které již v současnosti neseženete. A o to víc ve výsledku zamrzelo, že Apple proti emulátorům v App Store dlouhodobě bojoval a do obchodu je nevpouštěl. Čas od času se sice podařilo na iPhony „propašovat“ skrytý emulátor některé z retro her, jakmile to však Apple zpětně zjistil, se hrou neměl slitování.

Pamatujete si ještě na App Store v iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Právě to se ale nyní mění. Apple totiž zřejmě kvůli nátlaku ze strany regulačních úřadů po celém světě mění pravidla App Store a emulátory her do svého obchodu s aplikacemi začíná nově vpouštět. Díky tomu je tak bude mít ve výsledku stále pod kontrolou, o což mu jde především. Otevření iPhonů sideloadingu v EU s příchodem iOS 17.4 se totiž ve výsledku brány pro emulátory taktéž rozevřely dokořán, avšak stylem, který není pro Apple tak úplně žádoucí. Kontrolu aplikací distribuovaných mimo App Store se totiž s tou, která probíhá v App Store z hlediska bezpečnosti nedá srovnávat. O to zajímavější bude, jaký rozmach nyní emulátory v App Store zažijí.